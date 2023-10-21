الاتحاد يعود ويخطف نقطة أمام بلدية المحلة

فرض الاتحاد السكندري التعادل على بلدية المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري في مباراة أقيمت على استاد المحلة وانتهت بنتيجة 2-2.

سجل ثنائية البلدية: حسام أشرف، فيما سجل بنيامين بواتينج وإسلام أبو سليمة هدفي الاتحاد.

وارتفع رصيد كلا الفريقين لـ 5 نقاط، حيث تعادل كلاهما في آخر مباراتين في الدوري بعدما فاز كل فريق في الجولة الأولى وخسرا في الثانية.

وارتقى حسام أشرف لصدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف بالتساوي مع كل من كريستوفاو مابولولو وبيرسي تاو.

التشكيل

قاد بنيامين بواتينج هجوم الاتحاد في ظل غير كريستوفاو مابولولو,

في المقابل قاد حسام أشرف الهجوم وبجواره فيفور أكيم وعبد الرحمن جمال "سمانة".

وصف المباراة

بدأ الاتحاد اللقاء بقوة وهدد مرمى بلدية المحلة عن طريق رجب عمران لكن تسديدته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 5.

وبعد 5 دقائق رد القائم رأسية عبد الرحمن سمانة جناح البلدية.

وفي الدقيقة 12 سجل حسام أشرف الهدف الأول بضربة رأس مستغلا خروج خاطئ من مهدي سليمان.

وتدخل القائم مجددا لكن ضد الاتحاد منع تسديدة رجب عمران في الدقيقة 15.

وسجل حسام أشرف هدفه الثاني بطريقة رائعة بعدما تسلم كرة عرضية على صدره وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مباشرة ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة 38.

وقلص بنيامين بواتينج الفارق في النتيجة بعدما حوّل عرضية أحمد عادل الأرضية في الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل بواتينج هدف التعادل في بداية الشوط الثاني لكن الهدف لم يحتسب.

وحاول الاتحاد تعديل النتيجة لكن استبسال محمود ماهر حارس البلدية والمدافعين حال دون التعادل.

وسجل إسلام أبو سليمة هدف التعادل في الدقيقة 81 برأسية خطف بها نقطة تعادل لزعيم الثغر خارج القواعد.