الاتحاد يعود ويخطف نقطة أمام بلدية المحلة

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

فرض الاتحاد السكندري التعادل على بلدية المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري في مباراة أقيمت على استاد المحلة وانتهت بنتيجة 2-2.

سجل ثنائية البلدية: حسام أشرف، فيما سجل بنيامين بواتينج وإسلام أبو سليمة هدفي الاتحاد.

وارتفع رصيد كلا الفريقين لـ 5 نقاط، حيث تعادل كلاهما في آخر مباراتين في الدوري بعدما فاز كل فريق في الجولة الأولى وخسرا في الثانية.

أخبار متعلقة:
تشكيل الدوري – رباعي في وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود البلدية غياب مابولولو عن مواجهة الاتحاد وبلدية المحلة رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن" بلدية المحلة يخاطب اتحاد الكرة لنقل بعض مبارياته إلى ملعب كفر الشيخ كاستاد بديل

وارتقى حسام أشرف لصدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف بالتساوي مع كل من كريستوفاو مابولولو وبيرسي تاو.

التشكيل

قاد بنيامين بواتينج هجوم الاتحاد في ظل غير كريستوفاو مابولولو,

في المقابل قاد حسام أشرف الهجوم وبجواره فيفور أكيم وعبد الرحمن جمال "سمانة".

Image

وصف المباراة

بدأ الاتحاد اللقاء بقوة وهدد مرمى بلدية المحلة عن طريق رجب عمران لكن تسديدته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 5.

وبعد 5 دقائق رد القائم رأسية عبد الرحمن سمانة جناح البلدية.

وفي الدقيقة 12 سجل حسام أشرف الهدف الأول بضربة رأس مستغلا خروج خاطئ من مهدي سليمان.

وتدخل القائم مجددا لكن ضد الاتحاد منع تسديدة رجب عمران في الدقيقة 15.

وسجل حسام أشرف هدفه الثاني بطريقة رائعة بعدما تسلم كرة عرضية على صدره وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مباشرة ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة 38.

وقلص بنيامين بواتينج الفارق في النتيجة بعدما حوّل عرضية أحمد عادل الأرضية في الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل بواتينج هدف التعادل في بداية الشوط الثاني لكن الهدف لم يحتسب.

وحاول الاتحاد تعديل النتيجة لكن استبسال محمود ماهر حارس البلدية والمدافعين حال دون التعادل.

وسجل إسلام أبو سليمة هدف التعادل في الدقيقة 81 برأسية خطف بها نقطة تعادل لزعيم الثغر خارج القواعد.

الاتحاد الدوري المصري بلدية المحلة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) سموحة.. جوووول شلبي والأول تشكيل سموحة – حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم أمام سموحة "حاضرون دائما".. قميص فلسطين يزين لاعبي الزمالك أمام سموحة انتهت في الدوري - بلدية المحلة (2)-(2) الاتحاد.. تعادل تشكيل الدوري – رباعي في وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود البلدية مواعيد مباريات السبت 21 أكتوبر - الزمالك يواجه سموحة.. وليفربول وأرسنال وريال مدريد نيرة الأحمر: فزنا 12-0 لتستطيع القائمة الموحدة العمل من أجل الزمالك
أخر الأخبار
تشكيل دربي لندن - ساكا أساسي وغياب النني عن أرسنال.. مودريك يقود هجوم تشيلسي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) سموحة.. جوووول شلبي والأول 36 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة – حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك 44 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر طريق الأهلي - بترو أتليتكو (0) (0) صنداونز.. ركلة جزاااء 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
عرب فرانكفورت.. مرموش يسجل في فوز فريقه على هوفنهايم 50 دقيقة | المحترفون
الاتحاد يعود ويخطف نقطة أمام بلدية المحلة 53 دقيقة | الدوري المصري
وفاة شقيق روي فيتوريا 53 دقيقة | منتخب مصر
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب