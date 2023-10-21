وفاة شقيق روي فيتوريا

كشف طبي ومحاضرة بالفيديو في استعدادات منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

انتصارات بوركينية وسيراليونية.. ماذا فعل منافسو مصر في تصفيات كأس العالم

5 خسائر وتعادل وحيد.. ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا

مدير المنتخب: لن نخوض وديات قبل أمم إفريقيا.. وهذا كان أبرز هدف لفيتوريا من معسكر أكتوبر