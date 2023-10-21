وفاة شقيق روي فيتوريا

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الجزائر - روي فيتوريا

توفي اليوم السبت شقيق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وتقدم اتحاد كرة القدم المصري برئاسة جمال علام بالتعازي لمدرب منتخب مصر.

وكذلك تقدم كل أعضاء اتحاد كرة القدم والمدير التنفيذي للاتحاد بالتعازي لـ فيتوريا في وفاة شقيقه.

ويستعد منتخب مصر لبدء تصفيات كأس العالم 2026 في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر المقبل.

ويلعب منتخب مصر في شهر نوفمبر ضد جيبوتي وسيراليون.

منتخب مصر روي فيتوريا
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