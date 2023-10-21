تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم أمام سموحة

دفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بـ يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل فريقه الأساسي أمام سموحة في مركز قلب الهجوم.

ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف - شيكابالا

الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم سكر وسيد عبد الله -إبراهيما نداي - سيف الجزيري - ناصر منسي.

الزمالك يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.