تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم أمام سموحة
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 17:55
كتب : إبراهيم رمضان
دفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بـ يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل فريقه الأساسي أمام سموحة في مركز قلب الهجوم.
يوسف أوباما
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر
الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف - شيكابالا
الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - زيزو
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
عبد الرحمن نفاد - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم سكر وسيد عبد الله -إبراهيما نداي - سيف الجزيري - ناصر منسي.
الزمالك يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
نرشح لكم
الاتحاد يعود ويخطف نقطة أمام بلدية المحلة "حاضرون دائما".. قميص فلسطين يزين لاعبي الزمالك أمام سموحة انتهت في الدوري - بلدية المحلة (2)-(2) الاتحاد.. تعادل تشكيل الدوري – رباعي في وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود البلدية مواعيد مباريات السبت 21 أكتوبر - الزمالك يواجه سموحة.. وليفربول وأرسنال وريال مدريد نيرة الأحمر: فزنا 12-0 لتستطيع القائمة الموحدة العمل من أجل الزمالك انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة ومنافسة على منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير
أخر الأخبار
وفاة شقيق روي فيتوريا 6 دقيقة | منتخب مصر