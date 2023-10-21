"حاضرون دائما".. قميص فلسطين يزين لاعبي الزمالك أمام سموحة

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك - قميص فلسطين

سيرتدي لاعبو فريق نادي الزمالك قميص منتخب فلسطين خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة سموحة.

ويستضيف الزمالك نظيره سموحة في تمام اسلاعة السابعة مساء على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

ونشر حساب نادي الزمالك عبر فيسبوك، صور لقمصان منتخب فلسطين بجوار الزي الخاص بالفريق وكتب "حاضرون دائما" في إشارة لإرتداء القمصان تضامنا مع القضية الفلسطينة.

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وتأتي خطوة فريق الزمالك ضمن لقطات داعمة لـ فلسطين في ظل أحداث العدوان على غزة.

ويحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد سموحة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

يذكر أن فريقا الزمالك والأهلي لكرة السلة قد أظهرا أمس الجمعة دعمهما للقضية.

وجاء ذلك على هامش مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في البحرين وحسمها الأهلي بنتيجة 64-60.

ودخل اللاعبون بالكوفية الفلسطينية، كما أمسكوا معا بالعلم الفلسطيني قبل بداية المباراة.

وهتفت الجماهير لفلسطين ورفعت أعلامها في المدرجات.

الزمالك سموحة الدوري المصري فلسطين
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