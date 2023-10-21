اقترب من تحطيم رقم الموسم الماضي.. مرموش يسجل هدفا جميلا ويرفض الاحتفال

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش - هوفنهايم ضد فرانكفورت

سجل عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت هدفا جميلا مع فريقه في شباك هوفنهايم اليوم السبت.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويحل فرانكفورت ضيفا على هوفنهايم لملاقاته في ملعب راين نيكار آرينا في ثامن جولات الدوري الألماني.

وتقد هوفنهايم في الدقيقة الرابعة عن طريق ماكسيمليان بيير.

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لكن في الدقيقة 11 أدرك مرموش التعادل بطريقة جميلة بعدما راوغ لاعب هوفنهايم وسدد كرة زاحفة في الشباك.

ذلك الهدف هو الخامس لمرموش الموسم الجاري في كل البطولات مع فرانكفورت.

وفي الموسم الماضي سجل مرموش ستة أهداف في كل البطولات مع فولفسبورج.

أما أكثر موسم شهد تسجيل مرموش لأهداف فكان 2019-2020 وحينها أحرز تسعة أهداف مع فولفسبورج.

يليه موسم 2020-2021 وسجل ثمانية أهداف مع فريقيه السابقين فولفسبورج وسانت باولي.

هوفنهايم فرانكفورت مرموش
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