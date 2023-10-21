انتهت في الدوري الألماني - هوفنهايم (1)-(3) فرانكفورت

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي هوفنهايم وإنتراخت فرانكفورت التي تقام في ثامن جولات الدوري الألماني.

ق 75 خروج عمر مرموش ونزول جيسيك نجانكام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. جووووول ثاالث لفرانكفورت عن طريق إلياس سخيري.

ق23: جووووول ثااان لفرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف.

ق19: رأسية من مرمورش تصدى لها حارس هوفنهايم.

ق11: جوووووووول مرموش يسجل ويرفض الاحتفال ويشير بيديه غلى السماء.

ق4: جووووول أوووول لهوفنهايم عن طريق ماكسيمليان بيير.

انطلاق المباراة.

مرموش فرانكفورت هوفنهايم الدوري الألماني
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