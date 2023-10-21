انتهت في الدوري الألماني - هوفنهايم (1)-(3) فرانكفورت
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي هوفنهايم وإنتراخت فرانكفورت التي تقام في ثامن جولات الدوري الألماني.
ق 75 خروج عمر مرموش ونزول جيسيك نجانكام
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48. جووووول ثاالث لفرانكفورت عن طريق إلياس سخيري.
ق23: جووووول ثااان لفرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف.
ق19: رأسية من مرمورش تصدى لها حارس هوفنهايم.
ق11: جوووووووول مرموش يسجل ويرفض الاحتفال ويشير بيديه غلى السماء.
ق4: جووووول أوووول لهوفنهايم عن طريق ماكسيمليان بيير.
انطلاق المباراة.
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