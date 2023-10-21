تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام هوفنهايم
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:50
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة هوفنهايم.
ويحل فرانكفورت ضيفا على فولفسبورج ضمن الجولة الثامنة من المسابقة في الرابعة والنصف عصرا.
وجاء تشكيل فرانكفورت لمواجهة هوفنهايم كالتالي:
حراسة المرمى: كيفين تراب
الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.
الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.
الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.
ويحتل فرانكفورت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، بفارق أقل 5 نقاط عن هوفنهايم صاحب المركز الخامس.
الدولي المصري عمر مرموش ينقذ فريقه آينرتخت فرانكفورت من الهزيمة أمام ماينتس#الدوري_الألماني #فرانكفورت_ماينتس #عمر_مرموش pic.twitter.com/lERAQzHW0B— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023
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