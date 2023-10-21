انتهت في الدوري - بلدية المحلة (2)-(2) الاتحاد.. تعادل

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

بلدية المحلة - الاتحاد

يلعب بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري.

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انتهت

ق 81: جووول التعااادل.. إسلام أبو سليمة يسجل هدف التعادل برأسية

ق 60: بسالة من دفاع البلدية

ق 46: هدف غير محتسب من بواتينج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2 بنجامين بواتينج يسجل تقليص الفارق بعد عرضية متقنة من أحمد عادل

ق38 حسام أشرف يسجل الهدف الثاني لبلدية المحلة بطريقة رائعة ومن تسديدة قوية سكنت الشباك

ق15 تسديدة صاروخية من رجب عمران لاعب الاتحاد ترتطم بالقائم

ق12 حسام أشرف يسجل الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة.

ق10 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لبلدية المحلة حولها عبده سمانة برأسية ارتطمت بالقائم.

ق5 تسديدة خطيرة من رجب عمران لاعب الاتحاد تمر أعلى مرمى بلدية المحلة

ق4 انطلاقة سريعة من عمرو صالح لاعب الاتحاد لكن فابيو اكيم يتدخل ويبعد الكرة

انطلاق المباراة

بلدية المحلة الاتحاد السكندري الدوري المصري
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