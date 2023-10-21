بعد عودته من الإصابة.. كوكا أساسي لأول مرة مع بينديك سبور

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

أعلن إيفو فييرا مدرب بينديك سبور تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كونيا سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : بنديك سبور

بنديك سبور

وشهد التشكيل ظهور أحمد حسن "كوكا" كأساسي للمرة الأولى منذ الانضمام للفريق.

وكان كوكا قد انضم لبينديك سبور في بداية الموسم الحالي قادما من أولمبياكوس.

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ولم يشارك كوكا في أي دقيقة بسبب معاناته من الإصابة مع الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

ويحتل بينديك المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط.

وسيشارك كوكا ضد كونيا سبور فريقه الأسبق الذي قضى فيه موسم على سبيل الإعارة.

أحمد حسن كوكا بنديك سبور
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