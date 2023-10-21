بعد عودته من الإصابة.. كوكا أساسي لأول مرة مع بينديك سبور
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:26
كتب : FilGoal
أعلن إيفو فييرا مدرب بينديك سبور تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كونيا سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي.
أحمد حسن كوكا
النادي : بنديك سبور
وشهد التشكيل ظهور أحمد حسن "كوكا" كأساسي للمرة الأولى منذ الانضمام للفريق.
وكان كوكا قد انضم لبينديك سبور في بداية الموسم الحالي قادما من أولمبياكوس.
ولم يشارك كوكا في أي دقيقة بسبب معاناته من الإصابة مع الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.
ويحتل بينديك المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط.
وسيشارك كوكا ضد كونيا سبور فريقه الأسبق الذي قضى فيه موسم على سبيل الإعارة.
نرشح لكم
عرب فرانكفورت.. مرموش يسجل في فوز فريقه على هوفنهايم وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد كلوب: كانت لنا ركلة جزاء غير محتسبة ضد إيفرتون.. وأصبحنا أفضل بعد خروج كوناتي اقترب من تحطيم رقم الموسم الماضي.. مرموش يسجل هدفا جميلا ويرفض الاحتفال انتهت في الدوري الألماني - هوفنهايم (1)-(3) فرانكفورت تشكيل مانشستر سيتي - عودة رودري.. وهالاند يقود الهجوم أمام برايتون وصل لرقم 200.. صلاح يهز شباك إيفرتون ويرفض الاحتفال تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام هوفنهايم
أخر الأخبار
وفاة شقيق روي فيتوريا 12 دقيقة | منتخب مصر