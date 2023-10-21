بعد عودته من الإصابة.. كوكا أساسي لأول مرة مع بينديك سبور

أعلن إيفو فييرا مدرب بينديك سبور تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كونيا سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وشهد التشكيل ظهور أحمد حسن "كوكا" كأساسي للمرة الأولى منذ الانضمام للفريق.

وكان كوكا قد انضم لبينديك سبور في بداية الموسم الحالي قادما من أولمبياكوس.

ولم يشارك كوكا في أي دقيقة بسبب معاناته من الإصابة مع الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

ويحتل بينديك المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط.

وسيشارك كوكا ضد كونيا سبور فريقه الأسبق الذي قضى فيه موسم على سبيل الإعارة.