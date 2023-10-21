تشكيل الدوري – رباعي في وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود البلدية

أعلن طارق العشري وأحمد عبد الرؤوف مدربي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة تشكيلي فريقيهما لمباراتهما اليوم في رابع جولات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة- هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ناصر ناصر- بنجامين بواتنج- عمرو صالح

في الهجوم: أحمد عادل- رجب عمران

فيماء جاء تشكيل البلدية كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود ماهر

في الدفاع: أحمد رضا- محمد رجب- نور الزموري- حسام حسن

في الوسط: يوسف حسن- عبد الرحمن اللاهوني- محمد أشرف

في الهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة"- حسام أشرف- فيفور أكيم

ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الاتحاد الذي يأتي عشرا.