تشكيل الدوري – رباعي في وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود البلدية
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:15
كتب : FilGoal
أعلن طارق العشري وأحمد عبد الرؤوف مدربي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة تشكيلي فريقيهما لمباراتهما اليوم في رابع جولات الدوري المصري.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
في حراسة المرمى: المهدي سليمان
في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة- هشام صلاح
في الوسط: خالد الغندور- ناصر ناصر- بنجامين بواتنج- عمرو صالح
في الهجوم: أحمد عادل- رجب عمران
فيماء جاء تشكيل البلدية كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود ماهر
في الدفاع: أحمد رضا- محمد رجب- نور الزموري- حسام حسن
في الوسط: يوسف حسن- عبد الرحمن اللاهوني- محمد أشرف
في الهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة"- حسام أشرف- فيفور أكيم
ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الاتحاد الذي يأتي عشرا.
نرشح لكم
مباشر في الدوري - بلدية المحلة (2) - (0) الاتحاد.. جووول حسام أشرف من جديد مواعيد مباريات السبت 21 أكتوبر - الزمالك يواجه سموحة.. وليفربول وأرسنال وريال مدريد نيرة الأحمر: فزنا 12-0 لتستطيع القائمة الموحدة العمل من أجل الزمالك انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة ومنافسة على منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير الجمعية العمومية لنادي الزمالك ترفض اعتماد ميزانية 2022-2023 شيكابالا يكشف ماذا فعل أوسوريو عند توليه مهمة تدريب الزمالك خالد بيبو: لسنا سعداء بالتعادل أمام سيمبا.. وهذا موقف ربيعة وعبد المنعم