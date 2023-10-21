تشكيل الدوري – رباعي في وسط الاتحاد.. وحسام أشرف يقود البلدية

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:15

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

أعلن طارق العشري وأحمد عبد الرؤوف مدربي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة تشكيلي فريقيهما لمباراتهما اليوم في رابع جولات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

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في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة- هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ناصر ناصر- بنجامين بواتنج- عمرو صالح

في الهجوم: أحمد عادل- رجب عمران

فيماء جاء تشكيل البلدية كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود ماهر

في الدفاع: أحمد رضا- محمد رجب- نور الزموري- حسام حسن

في الوسط: يوسف حسن- عبد الرحمن اللاهوني- محمد أشرف

في الهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة"- حسام أشرف- فيفور أكيم

ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه الاتحاد الذي يأتي عشرا.

الاتحاد السكندري الدوري المصري بلدية المحلة
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