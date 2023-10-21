بيلد: ريال مدريد يرغب في ضم ألفونسو ديفيز.. هذا سعره

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:05

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - ألفونسو ديفيز

يرغب ريال مدريد في ضم ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم السبت أن جوني كالافات رئيس الكشافين في ريال مدريد طور علاقته مع وكيل اللاعب نيك هوسيه.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يرغب في دفع 40 مليون يورو لضم الظهير الأيسر الكندي.

أخبار متعلقة:
لابورتا: أنقذنا برشلونة من المأساة.. ونيجريرا مؤامرة مخطط لها تقرير أرجنتيني: ريال مدريد مهتم بضم جوليان ألفاريز.. وعقبة مدرب نيوكاسل: تونالي يملك مستقبلا طويلا معنا

وأشارت الصحيفة إلى أن أقصى مبلغ سوف يقبل ريال مدريد دفعه هو 50 مليون يورو فقط.

في الناحية الأخرى فإن بايرن لا يرغب في رحيل ديفيز لكن يعي أن تعاقده مستمر حتى عام 2025.

لذا فإنه بداية من العام المقبل سيكون هناك قوة أكبر لدى ديفيز في التفكير في الرحيل وعدم التجديد.

اللاعب صاحب الـ22 عاما يلعب في صفوف بايرن منذ عام 2019 حينما انضم له قادما من فانكوفر.

وخاض ديفيز مع بايرن 164 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 28 آخرين.

ريال مدريد بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – عودة ألابا.. ورودريجو برفقة فينيسيوس في الهجوم "فلسطين حرة" وعلمها يغزو الدوري الإسباني.. ماذا حدث في مباراتي ليفربول وسوسيداد لابورتا: أنقذنا برشلونة من المأساة.. ونيجريرا مؤامرة مخطط لها تقرير أرجنتيني: ريال مدريد مهتم بضم جوليان ألفاريز.. وعقبة مؤتمر أنشيلوتي: عدت لريال مدريد بسبب هدف راموس.. وهذا سبب مشاركة رودريجو كمهاجم مؤتمر تشافي: اتهام لابورتا جاء من مدريد.. وفاجأني تخفيض عقوبة ناتشو لابورتا: سنحاول ضم كانسيلو وفيليكس نهائيا لو استمر تألقهما رجل النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا 2024
أخر الأخبار
تشكيل سموحة – حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك 2 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإفريقي - بترو أتليتكو يواجه صنداونز في طريق الأهلي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
عرب فرانكفورت.. مرموش يسجل في فوز فريقه على هوفنهايم 8 دقيقة | المحترفون
الاتحاد يعود ويخطف نقطة أمام بلدية المحلة 11 دقيقة | الدوري المصري
وفاة شقيق روي فيتوريا 12 دقيقة | منتخب مصر
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم أمام سموحة 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – عودة ألابا.. ورودريجو برفقة فينيسيوس في الهجوم 39 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب