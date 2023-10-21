بيلد: ريال مدريد يرغب في ضم ألفونسو ديفيز.. هذا سعره

يرغب ريال مدريد في ضم ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم السبت أن جوني كالافات رئيس الكشافين في ريال مدريد طور علاقته مع وكيل اللاعب نيك هوسيه.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يرغب في دفع 40 مليون يورو لضم الظهير الأيسر الكندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أقصى مبلغ سوف يقبل ريال مدريد دفعه هو 50 مليون يورو فقط.

في الناحية الأخرى فإن بايرن لا يرغب في رحيل ديفيز لكن يعي أن تعاقده مستمر حتى عام 2025.

لذا فإنه بداية من العام المقبل سيكون هناك قوة أكبر لدى ديفيز في التفكير في الرحيل وعدم التجديد.

اللاعب صاحب الـ22 عاما يلعب في صفوف بايرن منذ عام 2019 حينما انضم له قادما من فانكوفر.

وخاض ديفيز مع بايرن 164 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 28 آخرين.