دوري المحترفين - تعديل موعد مباراتين بالجولة الخامسة

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 13:30

كتب : رضا السنباطي

فريق غزل المحلة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراتين بالجولة الخامسة لدوري المحترفين.

وعدلت لجنة المسابقات موعد مباراتي، غزل المحلة أمام مكادي، والسكة الحديد ضد وادي دجلة.

وستقام مباراة غزل المحلة أمام مكادي يوم الإثنين عند السادسة والنصف مساء بدلا من الرابعة عصرا.

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فيما ستقام مباراة السكة الحديد أمام وادي دجلة يوم الثلاثاء عند السادسة والنصف مساء بدلا من الرابعة عصرا أيضا.

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وجاءت مواعيد مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر

حرس الحدود × أسوان.. 4:00 عصرا

يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر

النصر للتعدين × طنطا.. 4:00 عصرا

بتروجت × مصر للمقاصة.. 4:00 عصرا

النجوم × لافيينا.. 4:00 عصرا

دكرنس × بترول أسيوط.. 4:00 عصرا

غزل المحلة × مكادي.. 6:30 مساء

الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر

المصرية للاتصالات × أبو قير للأسمدة.. 4:00 عصرا

بروكسي × راية.. 4:00 عصرا

جمهورية شبين × القناة.. 4:00 عصرا

السكة الحديد × وادي دجلة.. 6:30 مساء.

دوري المحترفين الدرجة الثانية غزل المحلة وادي دجلة
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