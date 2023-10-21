منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يقدم عرضا خرافيا لـ مورينيو

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

قدم اتحاد جدة عرضا خرافيا للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي.

وينتهي تعاقد المدير الفني البرتغالي مع ذئاب العاصمة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع مورينيو لخلافة مواطنه نونو سانتو.

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وأوضحت التقارير أن النادي السعودي لا يمانع منح المدرب البرتغالي المخضرم 50 مليون يورو بالموسم الواحد.

وأشارت إلى أن أهلي جدة يضع مورينيو أيضا ضمن اهتماماته، لكن الاتحاد الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الأكثر جدية في التعاقد مع المدرب البرتغالي.

ويعاني اتحاد جدة بقيادة من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، غذ يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

ويحاول حجازي التواجد رفقة فريقه في كأس العالم للأندية الذي سيقام في السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

ويبدأ الاتحاد مشواره في البطولة بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

الأهلي مورينيو روماريو اتحاد جدة
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