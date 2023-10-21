حسام المندوه: هذا سبب عدم تركنا لمكان فارغ في قائمتنا.. ما حدث وضع طوق حول عنقي

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك سبب عدم ترك قائمة حسين لبيب لمكان فارغ فيها قبل خوض سباق الانتخابات في الزمالك.

وتحدث حسام المندوه عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "اختيار الجمعية العمومية لنا يلقي علينا مسؤولية كبيرة وطالبناهم باختيار القائمة بالكامل لذا واجب علينا القيام بما يريدون تحقيقه، سنجتهد لتحقيق كل ما يريده أفراد أعضاء الجمعية العمومية".

وتابع "الكل كان يسألنا ويلومنا لماذا لم تتركوا مكانا فارغا في القائمة كي نلعب فيه على باقي المرشحين وكنت أقول إننا هنا كفريق عمل واحد جاهز".

وكشف "نحن لسنا في مرحلة تفكير وتشاور بل نريد التنفيذ مباشرة والجمعية العمومية كانت على قدر المسؤولية".

وأتم المندوه حديثه "الجمعية العمومية وضعت على عنقي طوق كبير جدا وأتمنى أن نرضيهم جميعا".

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس الزمالك على حساب فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وتفوق هشام نصر على هاني العتال في منصب نائب الرئيس الذي شهد المنافسة الأقوى والأصعب في الانتخابات.

وحصد هشام نصر 9480 صوتا، بفارق 440 صوتا فقط عن هاني العتال الذي حصد 9040.

وفاز حسام المندوه الحسيني بمنصب أمين الصندوق، بعد الجدل الذي أثير حول شرعية وجوده في الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.