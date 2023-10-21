محمد شريف يكشف سبب الخسارة من الهلال

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

محمد شريف

كشف محمد شريف مهاجم نادي الخليج سبب الخسارة أمام الهلال.

وخسر الخليج من الهلال بهدف دون رد ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وقال شريف عبر "SSC SPORTS": "بدأنا بشكل جيد في النصف الساعة الأول لكن الهدف الذي استقبلناه أربكنا".

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وأضاف "حاولنا عدم الاندفاع لمنع تلقي هدف ثان، وهو ما تجنبناه بالفعل لكن لم نكن موفقين في العودة".

وأتم "قدمنا أداء جيدا رغم الخسارة، والفريق سيظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 30.

وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره للدوري برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

محمد شريف انتقل لصفوف الخليج بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي.

ولعب المهاجم صاحب الـ 27 عاما 9 مباريات مع الخليج وسجل هدفا وصنع آخر.

الدوري السعودي الهلال السعودي محمد شريف
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