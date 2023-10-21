هاني شكري: ما حدث من أعضاء الزمالك مسؤولية كبيرة.. وأزمة القيد ستنتهي في يناير

قال هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك الجديد إن اختيار الجمعية العمومية لأعضاء قائمة حسين لبيب بالكامل هو مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم.

وتحدث هاني شكري عقب فوزه في الانتخابات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "هذه مسؤولية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية وجمهور الزمالك الذي دعمنا طوال الفترة الماضية".

وأكمل "انتصار القائمة بأكملها مسؤولية زيادة وضغط كبير لكن نتمنى أن نكون عند حسن ظنهم في الفترة المقبلة".

وعن دعم الفريق وإيقاف الزمالك من القيد قال: "لدينا خطة لدعم الفريق لكن لن أكشف عنها الآن لكن ما أستطيع قوله إن أزمة القيد سوف تنتهي في شهر يناير المقبل".

وأتم هاني شكري حديثه "طموحنا كبير جدا في الفترة المقبلة".

وحصد هشام نصر 9480 صوتا، بفارق 440 صوتا فقط عن هاني العتال الذي حصد 9040.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس الزمالك على حساب فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.