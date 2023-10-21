بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك

تقدم هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك بالتهنئة للأعضاء الجدد عقب فوزهم في سباق الانتخابات.

وقال هاني العتال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب الهزيمة في الانتخابات: "أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب والأعضاء وجماهير النادي راجيا التوفيق لمجلس الكابتن حسين لبيب في مهمته ومواجهة التحديات".

وأردف "هذا ليستعيد الزمالك المكانة التي يستحقها ويعتلي منصات التتويج في مختلف الألعاب".

وتابع "وكعهدي منذ عام 2007 سأظل دائما في خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقدير المتبادل".

وأكمل العتال "فكل صوت حصلت عليه أعتبره بمثابة وسام على صدري ويضاعف مسؤوليتي تجاه نادينا العظيم".

وأتم "عاش الزمالك بأبنائه المخلصين ودائما مع بعض".

وحصد هشام نصر 9480 صوتا، بفارق 440 صوتا فقط عن هاني العتال الذي حصد 9040.

وفازت القائمة الموحدة بالكامل بقيادة حسين لبيب في سباق الانتخابات.

وفاز حسام المندوه الحسيني بمنصب أمين الصندوق، بعد الجدل الذي أثير حول شرعية وجوده في الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.