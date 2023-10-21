مواعيد مباريات السبت 21 أكتوبر - الزمالك يواجه سموحة.. وليفربول وأرسنال وريال مدريد

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا يسجل هدف الزمالك الثاني في سموحة

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية وكذلك على المستوى المحلي.

ويخوض الزمالك مباراة مرتقبة أمام سموحة ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

في المقابل يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام إيفرتون في دربي ميرسيسايد بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 22 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الزمالك × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.. ويعلق عليها مؤمن حسن

إنبي × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2

بلدية المحلة × الاتحاد السكندري.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2

الدوري الإنجليزي

ليفربول× إيفرتون .. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حسن العيدروس.

مانشستر سيتي × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها حفيظ دراجي.

شيفيلد × مانشستر يونايتد .. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

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الدوري الإسباني

إشبيلية× ريال مدريد .. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها عصام الشوالي.

الزمالك سموحة ليفربول الدوري الإنحليزي
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