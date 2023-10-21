نيرة الأحمر: فزنا 12-0 لتستطيع القائمة الموحدة العمل من أجل الزمالك

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 02:24

كتب : FilGoal

نيرة الأحمر

تقدمت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد نهاية الانتخابات.

وحصدت نيرة الأحمر 14202 صوتا كأكثر من حصد أصواتا بين الأعضاء تحت السن.

وقالت نيرة الأحمر للصحفيين: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية أصحاب المشهد، وكان هناك إقبال وتوافد غير طبيعي ومظهر حضاري وجماهيري، يُظهر كيفية حب النادي".

أخبار متعلقة:
انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة عدا منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة الجمعية العمومية لنادي الزمالك ترفض اعتماد ميزانية 2022-2023 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير

وأضافت "الجمهور حققوا للنادي أقل حق من حقوقه أن يكون له مجلس منتخب لمدة 4 سنوات، بقائمة كاملة 12-0 حتى نستطيع العمل معا".

وشهدت الانتخابات فوزا كاسحا لجميع أفراد قائمة حسين لبيب، عدا منصب النائب الذي شهد منافسة شرسة بين هشام نصر وهاني العتال، وانتهت بفوز الأول.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.

نيرة الأحمر الزمالك
نرشح لكم
12-0 الثانية من نوعها.. الزمالك يتفادى صدام الرئيس والنائب انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة ومنافسة على منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب الجمعية العمومية لنادي الزمالك ترفض اعتماد ميزانية 2022-2023 شيكابالا يكشف ماذا فعل أوسوريو عند توليه مهمة تدريب الزمالك الشناوي: هذا ما حدث أمام سيمبا لأول مرة.. والكل قدم ما لديه خالد بيبو: لسنا سعداء بالتعادل أمام سيمبا.. وهذا موقف ربيعة وعبد المنعم
أخر الأخبار
12-0 الثانية من نوعها.. الزمالك يتفادى صدام الرئيس والنائب 3 دقيقة | تقرير في الجول
نيرة الأحمر: فزنا 12-0 لتستطيع القائمة الموحدة العمل من أجل الزمالك 37 دقيقة | الكرة المصرية
انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة ومنافسة على منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة 49 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير 50 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب ساعة | الكرة المصرية
الجمعية العمومية لنادي الزمالك ترفض اعتماد ميزانية 2022-2023 ساعة | الكرة المصرية
شيكابالا يكشف ماذا فعل أوسوريو عند توليه مهمة تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
الشناوي: هذا ما حدث أمام سيمبا لأول مرة.. والكل قدم ما لديه 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا