نيرة الأحمر: فزنا 12-0 لتستطيع القائمة الموحدة العمل من أجل الزمالك

تقدمت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد نهاية الانتخابات.

وحصدت نيرة الأحمر 14202 صوتا كأكثر من حصد أصواتا بين الأعضاء تحت السن.

وقالت نيرة الأحمر للصحفيين: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية أصحاب المشهد، وكان هناك إقبال وتوافد غير طبيعي ومظهر حضاري وجماهيري، يُظهر كيفية حب النادي".

وأضافت "الجمهور حققوا للنادي أقل حق من حقوقه أن يكون له مجلس منتخب لمدة 4 سنوات، بقائمة كاملة 12-0 حتى نستطيع العمل معا".

وشهدت الانتخابات فوزا كاسحا لجميع أفراد قائمة حسين لبيب، عدا منصب النائب الذي شهد منافسة شرسة بين هشام نصر وهاني العتال، وانتهت بفوز الأول.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.