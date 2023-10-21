هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير

كشف هشام نصر نائب رئيس الزمالك الجديد كيفية التعامل في ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب فريق كرة القدم.

وفاز هشام نصر بالمقعد بعد منافسة شرسة مع هاني العتال.

وقال هشام نصر للصحفيين: "سنجلس على المسؤولين عن تنفيذ فرع 6 أكتوبر من أجل فهم ماذا سيحدث وتسريع العمل".

وعن تجديد تعاقد أحمد فتوح أجاب قائلا: "لدينا الآن الأحقية للجلوس مع أحمد فتوح لتجديد التعاقد، وعندما يجد مجلس مستقر لمدة 4 سنوات، وحقوقه مضمونة ومع هدوء الأوضاع، ويتم تقارب في وجهات النظر سيتم التوصل لاتفاق".

وأضاف "تغيير في الجهاز الفني لأوسوريو؟ لابد أن ندرس كيف تسلم الفريق وإلى أين وصل وهل حقق طموحات الجمهور، هناك عوامل كثيرة وعمل احترافي، ولدينا متخصصون في كرة القدم ولهم نظرة من أجل اتخاذ القرارات".

وأتم "غرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير".

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عن فوز أفراد القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بجميع المناصب.

وحصد هشام نصر 9480 صوتا، بفارق 440 صوتا فقط عن هاني العتال الذي حصد 9040.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس الزمالك على حساب فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.