شيكابالا يكشف ماذا فعل أوسوريو عند توليه مهمة تدريب الزمالك

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 01:09

كتب : FilGoal

الزمالك - أرتا سولار - شيكابالا

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك ما فعله خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني عقب توليه مهمة تدريب الفريق.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكذلك اختار قائد الأبيض أفضل من شعر معه بالمتعة في اللعب وكذلك أكثر من أزعجه.

وقال شيكابالا عبر برنامج "كابيتانو": "خوان كارلوس أوسوريو عندما تولى مهمة تدريب الزمالك، طلب من كل لاعب اختيار الخطة التي يرغب أن يتم تطبيقها وفي أي مركز يفضل أن يلعب، لذلك عندما ألعب في مركز لاعب وسط 8 فهذا لأنني كتبت من قبل له أنني أريد المشاركة في هذا المركز، وهذا الأمر جيد جعله يعرف اللاعبين بشكل أسرع".

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وتابع "أكثر ظهير شعرت بالمتعة خلال اللعب معه هو حازم إمام وكان الأكثر مهارة ممن لعبت بجوارهم، وكذلك محمد عبد الشافي وهو أسهل من تلعب معه في حياتك ولا يتحدث مطلقا إذا دافعت أو لم تدافع معه وكذلك طارق السيد وكان مهاريا أيضا".

وأتم "أكثر من كان يزعجني محمد شوقي وحسام عاشور وطارق حامد حينما كان في سموحة".

ووصل شيكابالا قائد الزمالك إلى رقم جديد في الدوري المصري الممتاز، حيث سجل هدفه رقم 50 في المسابقة بصورة عامة.

هدف شيكابالا كان رقم 48 له في الدوري بقميص الزمالك، حيث سجل هدفين مع الإسماعيلي.

ولعب شيكابالا 260 مباراة في الدوري حتى الآن.

الزمالك شيكابالا
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