الجمعية العمومية لنادي الزمالك ترفض اعتماد ميزانية 2022-2023

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 01:22

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

رفضت الجمعية العمومية لنادي الزمالك ميزانية النادي عن العام المالي 2022-2023.

وصوتت الجمعية العمومية الجمعة (20 أكتوبر) على اختيار مجلس الإدارة الجديد واعتماد ميزانية النادي.

وبعد اكتمال النِصاب القانوني، بتصويت 21207 عضو، حيث رفض الميزانية 10875 عضو، فيما وافق 10332على الميزانية.

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ورفض الجمعية العمومية قبول ميزانية النادي يعني بدء إجراءات إحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات المحتملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، سواء بإقرار عدم وجود مخالفات أو إحالتها لنيابة الأموال العامة.

وإذا ثبت وجود مخالفات مالية، سيتم مسائلة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور عن جميع بنود الميزانية كونها جاءت خلال فترة رئاسته قبل تقدمهم بالاستقالة.

وحسبما أشير في وقت سابق بحسب التقارير فإن ميزانية النادي شهدت عجزا يفوق المليار جنيه مصري.

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