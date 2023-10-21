انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 01:28

كتب : FilGoal

حسين لبيب - انتخابات الزمالك

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عن فوز أفراد القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بجميع المناصب.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس الزمالك على حساب فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وتفوق هشام نصر على هاني العتال في منصب نائب الرئيس الذي شهد المنافسة الأقوى والأصعب في الانتخابات.

أخبار متعلقة:
ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة عمر هريدي ومحمد الماوى يقرران الطعن على انتخابات الزمالك خبر في الجول - الكشف عن المؤشرات الأولية لعدد المصوتين في انتخابات الزمالك انتخابات الزمالك - غلق باب التصويت وبداية عملية الفرز

وحصد هشام نصر 9480 صوتا، بفارق 440 صوتا فقط عن هاني العتال الذي حصد 9040.

وفاز حسام المندوه الحسيني بمنصب أمين الصندوق، بعد الجدل الذي أثير حول شرعية وجوده في الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.

الزمالك انتخابات الزمالك الدوري المصري حسين لبيب القائمة الموحدة هاني العتال حسام المندوه هشام نصر قائمة حسين لبيب
نرشح لكم
نيرة الأحمر: فزنا 12-0 لتستطيع القائمة الموحدة العمل من أجل الزمالك انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة عدا منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير الجمعية العمومية لنادي الزمالك ترفض اعتماد ميزانية 2022-2023 شيكابالا يكشف ماذا فعل أوسوريو عند توليه مهمة تدريب الزمالك الشناوي: هذا ما حدث أمام سيمبا لأول مرة.. والكل قدم ما لديه خالد بيبو: لسنا سعداء بالتعادل أمام سيمبا.. وهذا موقف ربيعة وعبد المنعم ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين
أخر الأخبار
انتخابات الزمالك 2023 - اكتساح القائمة الموحدة عدا منصب واحد.. سليمان الأعلى في النتائج الكاملة 12 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: لدينا الآن الأحقية للجلوس مع فتوح.. وغرامة كهربا؟ هذا حق الجماهير 13 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 56 دقيقة | الكرة المصرية
الجمعية العمومية لنادي الزمالك ترفض اعتماد ميزانية 2022-2023 ساعة | الكرة المصرية
شيكابالا يكشف ماذا فعل أوسوريو عند توليه مهمة تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
الشناوي: هذا ما حدث أمام سيمبا لأول مرة.. والكل قدم ما لديه 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خالد بيبو: لسنا سعداء بالتعادل أمام سيمبا.. وهذا موقف ربيعة وعبد المنعم 2 ساعة | الدوري المصري
ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا