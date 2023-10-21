انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عن فوز أفراد القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بجميع المناصب.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس الزمالك على حساب فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وتفوق هشام نصر على هاني العتال في منصب نائب الرئيس الذي شهد المنافسة الأقوى والأصعب في الانتخابات.

وحصد هشام نصر 9480 صوتا، بفارق 440 صوتا فقط عن هاني العتال الذي حصد 9040.

وفاز حسام المندوه الحسيني بمنصب أمين الصندوق، بعد الجدل الذي أثير حول شرعية وجوده في الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه بسبب عضويته في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية اعتماد اسمه في قوائم المرشحين بناء على حصوله على إذن من مجلس النواب بالترشح.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.