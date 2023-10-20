خالد بيبو: لسنا سعداء بالتعادل أمام سيمبا.. وهذا موقف ربيعة وعبد المنعم

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي

أوضح خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي موقف محمد عبد المنعم ورامي ربيعة بعد التعادل مع سيمبا في افتتاح الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي بنتيجة 2-2 مع سيمبا في لقاء أقيم على الملعب الوطني في دار السلام عاصمة تنزانيا.

وقال بيبو عبر أون تايم سبورتس 1: "أهدرنا عدة فرص وهذا وارد لأي فريق في العالم، الشوط الثاني كان من الطبيعي أن يهاجمنا سيمبا واستقبلنا هدفين لكننا سجلنا التعادل سريعا".

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وأضاف "أول مرة نحقق نتيجة إيجابية مع سيمبا خارج القواعد، لسنا سعداء بالتعادل، وكنا نريد الفوز خاصة أننا حصلنا على فرص عديدة".

وأردف "رامي ربيعة بحالة جيدة وليس مصابا، والجهاز الفني والطبي فضل إراحة محمد عبد المنعم بعد تعرضه لكدمة خلال معسكر منتخب مصر".

وأتم "الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات كبير في جميع المسابقات ولدينا مباراة مع سيمبا يوم الثلاثاء المقبل، وسنحتاج لكل اللاعبين الفترة المقبلة".

سجل أهداف اللقاء: رضا سليم ومحمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي ودينيس كيبو وساديو كوناتيه لسيمبا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع سيمبا خارج القواعد، حيث حل الأهلي ضيفا على سيمبا من قبل قاريا في 3 مواجهات سابقة خسرها جميعها.

ولأول مرة منذ 1985 يسجل الأهلي هدفا في شباك سيمبا في تنزانيا منذ أن سجل محمود الخطيب آنذاك.

ولأول مرة يتعادل الأهلي وسيمبا بشكل رسمي، حيث فاز سيمبا في مواجهاته الثلاثة بتنزانيا، فيما حقق الأهلي الفوز في مبارياته بالقاهرة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة لحسم أول متأهل لنصف نهائي البطولة.

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