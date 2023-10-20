ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لـ الداخلية استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0.

وسقط الداخلية في فخ الهزيمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال عبد الرازق عبر أون تايم سبورتس: "تقدمت باستقالتي أول أمس ورفض مجلس إدارة الداخلية رحيلي".

وأضاف " والآن تقدمت بالاستقالة بعد الخسارة من سيراميكا، والقرار نهائي بالنسبة لي".

وأتم "أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن هذه المباراة الأخيرة لي معهم".

ويلتقي الداخلية يوم 30 أكتوبر لحساب الجولة الخامسة في الدوري المصري مع الإسماعيلي.

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وسجل رباعية سيراميكا: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد إبراهيم وأحمد قندوسي (2).

وكان أكبر فوز لسيراميكا في الدوري المصري قد تحقق ضد الاتحاد موسم 2021-2022 بنتيجة 5-0.

فيما تكبد الداخلية أكبر خسارة له في الدوري بنتيجة 4-0 وهي التي خسر بها في موسم 2016-17 أمام الأهلي.

وارتقى سيراميكا 7 مراكز دفعة واحدة ورفع رصيده لـ 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وأصبح في المركز الثامن.

فيما تكبد الداخلية خسارته الثالثة تواليا وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

وللمباراة الثانية على التوالي يتفوق أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على ميمي عبد الرازق المدير الفني للداخلية، حيث حقق الرمادي أول لقب له محليا وأول لقب لسيراميكا بالفوز بكأس الرابطة على حساب المصري الموسم الماضي بالفوز بنتيجة 4-1.

وسيكون ذلك التغيير الفني الثاني في الدوري المصري بعد رحيل البرتغالي برونو روماو عن تدريب فاركو وتولي خالد جلال المهمة بدلا منه.