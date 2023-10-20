رباعية مكررة من الرمادي لـ ميمي.. سيراميكا يكتسح الداخلية

حقق سيراميكا كليوباترا ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالدوري المصري بالفوز بنتيجة 4-0 على الداخلية في الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل رباعية سيراميكا: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد إبراهيم وأحمد قندوسي (2).

وكان أكبر فوز لسيراميكا في الدوري المصري قد تحقق ضد الاتحاد موسم 2021-2022 بنتيجة 5-0.

فيما تكبد الداخلية أكبر خسارة له في الدوري بنتيجة 4-0 وهي التي خسر بها في موسم 2016-17 أمام الأهلي.

وارتقى سيراميكا 7 مراكز دفعة واحدة ورفع رصيده لـ 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وأصبح في المركز الثامن.

فيما تكبد الداخلية خسارته الثالثة تواليا وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

وللمباراة الثانية على التوالي يتفوق أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على ميمي عبد الرازق المدير الفني للداخلية، حيث حقق الرمادي أول لقب له محليا وأول لقب لسيراميكا بالفوز بكأس الرابطة على حساب المصري الموسم الماضي بالفوز بنتيجة 4-1.

التشكيل

قاد جون إيبوكا هجوم سيراميكا كليوباترا وبجواره كل من صديق أوجولا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة".

وفي الجهة الأخرى بدأ محمد أسامة على رأس هجوم الداخلية وبجوار ألفريد فانوم وأنس شندي.

وصف المباراة

8 دقائق كانت كافية لتهتز الشباك لأول مرة، بينية من أحمد قندوسي في عمق دفاع الداخلية انفرد على إثرها زلاكة وسدد من فوق محمود الزنفلي كرة ساقطة سكنت الشباك معلنا الهدف الأول.

👌 "بأسيست من أحمد القندوسي" 💥 محمود زلاكة يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في مرمى الداخلية #ONTime_Sports pic.twitter.com/XcE67PP0eE — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

وكاد جون إيبوكا أن يهز الشباك مجددا في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن محمود الزنفلي أمسك الكرة على مرتين.

وفي الدقيقة 14 تألق الزنفلي مجددا بعدما منع فرصة خطيرة من صديق أوجولا الذي توغل بمفرده وسدد كرة تصدى لها الحارس.

ضغط سيراميكا القوي أسفر عن ركلة جزاء بعد عرقلة آلان كيامبادي لأوجولا داخل المنطقة في الدقيقة 20.

وبعد دقيقة واحدة سجل محمد إبراهيم هدف فريقه الثاني من علامة الجزاء بسهولة.

ميمي عبد الرازق أجرى تبديلين دفعة واحدة بمشاركة مهاب ياسر وكريم يحيى بدلا من عبد العزيز السيد وفانوم ألفريد.

التغييرات لم تؤت ثمارها لصالح الداخلية فظل سيراميكا مسيطرا.

في الدقيقة 35 مرر أحمد قندوسي لمحمد إبراهيم الذي مرر لصديق أوجولا، وأرسل النيجيري بينية لإبراهيم داخل منطقة الجزاء الذي أرسل عرضية أرضية لقندوسي أودع بها الكرة في الشباك.

🔥 "عن طريق أحمد القندوسي" في أقل من 3 دقائق سيراميكا كليوباترا يسجل هدفين وتصبح النتيجة 4/0 أمام الداخلية #ONTime_Sports pic.twitter.com/Y3nhay8Ofk — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

وبعد دقيقة واحدة فقط من سلسلة الجمل الرائعة، سجل قندوسي الهدف الثاني له والرابع لفريقه ولكن تلك المرة بتصويبة مدوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الزنفلي.

هل هو أفضل هدف في الأسبوع؟ 🤔😮 صاروخية أحمد القندوسي في مرمى نادي الداخلية #ONTime_Sports pic.twitter.com/vuKqmXWzjp — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

وكاد جون إيبوكا في بداية الشوط الثاني أن يسجل هدفا لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 55 تألق المخضرم محمد نجيب وأبعد تسديدة زلاكة من على خط المرمى على مرتين.

وحاول محمد شكري تهديد مرمى الزنفلي بركلة حرة مباشرة لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 64.

كلا المدربين أجرى عدة تغييرات لكنها لم تسفر عن أي جديد في اللقاء لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا الأول في الموسم.