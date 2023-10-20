رباعية مكررة من الرمادي لـ ميمي.. سيراميكا يكتسح الداخلية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الداخلية

حقق سيراميكا كليوباترا ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالدوري المصري بالفوز بنتيجة 4-0 على الداخلية في الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل رباعية سيراميكا: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد إبراهيم وأحمد قندوسي (2).

وكان أكبر فوز لسيراميكا في الدوري المصري قد تحقق ضد الاتحاد موسم 2021-2022 بنتيجة 5-0.

أخبار متعلقة:
التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وأسامة في هجوم الداخلية تعديل موعد سيراميكا كليوباترا والداخلية في الدوري المصري سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس رائعة مابولولو الـ 30 تكتب فوزا لـ الاتحاد على سيراميكا كليوباترا

فيما تكبد الداخلية أكبر خسارة له في الدوري بنتيجة 4-0 وهي التي خسر بها في موسم 2016-17 أمام الأهلي.

وارتقى سيراميكا 7 مراكز دفعة واحدة ورفع رصيده لـ 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وأصبح في المركز الثامن.

فيما تكبد الداخلية خسارته الثالثة تواليا وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

وللمباراة الثانية على التوالي يتفوق أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على ميمي عبد الرازق المدير الفني للداخلية، حيث حقق الرمادي أول لقب له محليا وأول لقب لسيراميكا بالفوز بكأس الرابطة على حساب المصري الموسم الماضي بالفوز بنتيجة 4-1.

التشكيل

قاد جون إيبوكا هجوم سيراميكا كليوباترا وبجواره كل من صديق أوجولا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة".

وفي الجهة الأخرى بدأ محمد أسامة على رأس هجوم الداخلية وبجوار ألفريد فانوم وأنس شندي.

وصف المباراة

8 دقائق كانت كافية لتهتز الشباك لأول مرة، بينية من أحمد قندوسي في عمق دفاع الداخلية انفرد على إثرها زلاكة وسدد من فوق محمود الزنفلي كرة ساقطة سكنت الشباك معلنا الهدف الأول.

وكاد جون إيبوكا أن يهز الشباك مجددا في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن محمود الزنفلي أمسك الكرة على مرتين.

وفي الدقيقة 14 تألق الزنفلي مجددا بعدما منع فرصة خطيرة من صديق أوجولا الذي توغل بمفرده وسدد كرة تصدى لها الحارس.

ضغط سيراميكا القوي أسفر عن ركلة جزاء بعد عرقلة آلان كيامبادي لأوجولا داخل المنطقة في الدقيقة 20.

وبعد دقيقة واحدة سجل محمد إبراهيم هدف فريقه الثاني من علامة الجزاء بسهولة.

ميمي عبد الرازق أجرى تبديلين دفعة واحدة بمشاركة مهاب ياسر وكريم يحيى بدلا من عبد العزيز السيد وفانوم ألفريد.

التغييرات لم تؤت ثمارها لصالح الداخلية فظل سيراميكا مسيطرا.

في الدقيقة 35 مرر أحمد قندوسي لمحمد إبراهيم الذي مرر لصديق أوجولا، وأرسل النيجيري بينية لإبراهيم داخل منطقة الجزاء الذي أرسل عرضية أرضية لقندوسي أودع بها الكرة في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة فقط من سلسلة الجمل الرائعة، سجل قندوسي الهدف الثاني له والرابع لفريقه ولكن تلك المرة بتصويبة مدوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الزنفلي.

وكاد جون إيبوكا في بداية الشوط الثاني أن يسجل هدفا لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 55 تألق المخضرم محمد نجيب وأبعد تسديدة زلاكة من على خط المرمى على مرتين.

وحاول محمد شكري تهديد مرمى الزنفلي بركلة حرة مباشرة لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 64.

كلا المدربين أجرى عدة تغييرات لكنها لم تسفر عن أي جديد في اللقاء لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا الأول في الموسم.

سيراميكا كليوباترا الداخلية الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين انتهت الدوري المصري - سيراميكا (4) (0) الداخلية.. فوز كبير التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وأسامة في هجوم الداخلية ماهر يتفوق أخيرا على بسيوني.. فخر الدين يقود المصري للفوز على طلائع الجيش قائمة الزمالك - نفاد يعوض غياب عواد.. عودة أوباما وغياب عمرو السيسي أمام سموحة قائمة سموحة – حسام حسن وحسين فيصل على رأس اختيارات أحمد سامي أمام الزمالك انتهت في الدوري – المصري (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز ثالث تواليا تشكيل الدوري – ثلاثي هجومي للمصري وطلائع الجيش
أخر الأخبار
ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين 7 دقيقة | الدوري المصري
رباعية مكررة من الرمادي لـ ميمي.. سيراميكا يكتسح الداخلية 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - وحدة لـ فلسطين وعودة خاطفة.. الأهلي بطل السوبر لأول مرة بالفوز على الزمالك 56 دقيقة | كرة سلة
السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكشف عن المؤشرات الأولية لعدد المصوتين في انتخابات الزمالك ساعة | الكرة المصرية
فينجر يشيد بلقاء افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
بيرسي تاو: كانت مباراة صعبة.. وأشكر جماهير تنزانيا ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب سيمبا: الخبرات رجحت كفة الأهلي.. أشكر لاعبيني ولم لا نتأهل من مصر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 2 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 3 مباشر انتخابات الزمالك – تعرف على النتائج الأولية لحظة بلخظة 4 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا