كرة سلة - وحدة لـ فلسطين وعودة خاطفة.. الأهلي بطل السوبر لأول مرة بالفوز على الزمالك

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

عمرو زهران - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

تغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 64-60 في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في البحرين.

شهدت المباراة تقدم الزمالك طوال أحداثها تقريبا عدا مرتين، الأولى حين تقدم الأهلي بنتيجة 38-37 ثم استرد الزمالك التقدم، والثانية بعد التعادل 60-60، حيث تقدم الأهلي واقتنص الفوز.

الربع الأول انتهى بتقدم الزمالك 14-13.

وعمق الزمالك تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 35-29.

أما الربع الثالث الذي شهد أول تقدم للأهلي، فانتهى بفارق 5 نقاط للزمالك بنتيجة 50-45، قبل أن يعود الأحمر في نهايات الربع الأخير.

واتحد الفريقان وجمهورهما على دعم فلسطين في بداية المباراة، بالأعلام والكوفية الفلسطينية وهتاف موحد.

وأقيمت المباراة على صالة خليفة التي تتسع لـ 3500 متفرج وتعتبر أكبر صالة رياضية في البحرين.

ولعب الأهلي السوبر المصري بصفته بطل الدوري والكأس، بينما شارك الزمالك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بين البطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

أما الأهلي فقد حقق أخيرا لقبه الأول في كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وبذلك يتوج أوجوستي بوش مدرب الأهلي لكرة السلة بكل البطولات المتاحة عدا كأس العالم للأندية الذي حقق مركزه الرابع.

وفاز أجوستي مع الأهلي بالدوري والكأس ودوري المرتبط وكأس السوبر وبطولة إفريقيا والبطولة العربية.

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