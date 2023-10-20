السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

كأس السوبر التركي

سيقام كأس السوبر التركي بين جالاتاسراي وفنربخشة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيقام اللقاء في ملعب الأول بارك يوم 30 ديسمبر المقبل بين بطلي الدوري وكأس تركيا.

وسيكون السوبر التركي ثالث بطولات السوبر للدوريات الأوروبية التي تقام في السعودية بعد كل من السوبر الإسباني والإيطالي.

أخبار متعلقة:
كل شيء خاطئ في مانشستر.. جالاتا سراي يصعق يونايتد وبايرن يقلب الطاولة على كوبنهاجن تقرير تركي: جالاتا سراي نادم على رحيل مصطفى محمد نهاية الرحلة الإنجليزية.. دافينسون سانشيز إلى جالاتا سراي آس: جالاتا سراي ينافس اتحاد جدة على راموس

وأبدى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي سعادته باستضافة السعودية لمباراة السوبر التركي، معربا عن شكره لموسم الرياض على رعايته واستضافته لهذه المواجهة المميزة.

وقال المسحل: "السوبر التركي يضم ناديين من أكبر الأندية في تركيا وعلى مستوى أوروبا، والأكيد أنها ستكون مباراة تنافسية ومثيرة؛ كما تجمعنا مع الاتحاد التركي علاقة استراتيجية فيما بيننا حيث يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميا".

وسبق وأن أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية تنظيم بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة فريقي النصر والهلال من السعودية، وأحد الفرق العالمية.

كما ذكرت الصحيفة أن موسم الرياض 2023 سيشد متحف وتجربة CR7 الخاص بالنجم كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر.

وهذه التجربة ستتمحور حول رونالدو وقصة حياته ومسيرته الكروية منذ بدايتها وحتى الآن.

وسيضم المتحف الخاص برونالدو جميع الجوائز التي حصل عليها وإنجازاته وسيكون موقعه في منطقة بوليفارد الرياض.

جالاتاسراي فنربخشة كأس السوبر التركي موسم الرياض
نرشح لكم
بسبب موقفه من غزة ومزراوي.. رابطة بايرن ميونيخ في مصر توقف نشاطها وتقاطع النادي ريليفو: إيقاف بابو جوميز عامين بسبب المنشطات مؤتمر أنشيلوتي: عدت لريال مدريد بسبب هدف راموس.. وهذا سبب مشاركة رودريجو كمهاجم مؤتمر كلوب: روبرتسون يحتاج لعملية في الكتف.. ويجب الفوز بالثنائيات مؤتمر تين هاج – عن أسباب سوء أداء أونانا.. وقضية سانشو ومركز برونو فيرنانديز تعليق من كلوب على فيديو صلاح بشأن فلسطين مؤتمر جوارديولا: فوز هالاند بالكرة الذهبية؟ الجائزة تنقسم لقسمين.. واحد لميسي والآخر لكل اللاعبين مؤتمر تشافي: اتهام لابورتا جاء من مدريد.. وفاجأني تخفيض عقوبة ناتشو
أخر الأخبار
ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين 11 دقيقة | الدوري المصري
رباعية مكررة من الرمادي لـ ميمي.. سيراميكا يكتسح الداخلية 17 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - وحدة لـ فلسطين وعودة خاطفة.. الأهلي بطل السوبر لأول مرة بالفوز على الزمالك ساعة | كرة سلة
السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكشف عن المؤشرات الأولية لعدد المصوتين في انتخابات الزمالك ساعة | الكرة المصرية
فينجر يشيد بلقاء افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
بيرسي تاو: كانت مباراة صعبة.. وأشكر جماهير تنزانيا ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب سيمبا: الخبرات رجحت كفة الأهلي.. أشكر لاعبيني ولم لا نتأهل من مصر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 2 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 3 مباشر انتخابات الزمالك – تعرف على النتائج الأولية لحظة بلخظة 4 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا