السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض

سيقام كأس السوبر التركي بين جالاتاسراي وفنربخشة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيقام اللقاء في ملعب الأول بارك يوم 30 ديسمبر المقبل بين بطلي الدوري وكأس تركيا.

وسيكون السوبر التركي ثالث بطولات السوبر للدوريات الأوروبية التي تقام في السعودية بعد كل من السوبر الإسباني والإيطالي.

وأبدى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي سعادته باستضافة السعودية لمباراة السوبر التركي، معربا عن شكره لموسم الرياض على رعايته واستضافته لهذه المواجهة المميزة.

وقال المسحل: "السوبر التركي يضم ناديين من أكبر الأندية في تركيا وعلى مستوى أوروبا، والأكيد أنها ستكون مباراة تنافسية ومثيرة؛ كما تجمعنا مع الاتحاد التركي علاقة استراتيجية فيما بيننا حيث يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميا".

وسبق وأن أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية تنظيم بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة فريقي النصر والهلال من السعودية، وأحد الفرق العالمية.

كما ذكرت الصحيفة أن موسم الرياض 2023 سيشد متحف وتجربة CR7 الخاص بالنجم كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر.

وهذه التجربة ستتمحور حول رونالدو وقصة حياته ومسيرته الكروية منذ بدايتها وحتى الآن.

وسيضم المتحف الخاص برونالدو جميع الجوائز التي حصل عليها وإنجازاته وسيكون موقعه في منطقة بوليفارد الرياض.