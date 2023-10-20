خبر في الجول - الكشف عن المؤشرات الأولية لعدد المصوتين في انتخابات الزمالك

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 21:19

كتب : إبراهيم رمضان

انتخابات الزمالك 2023

بدأت عملية الفرز في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد إغلاق باب التصويت والتأكد من اكتمال النصاب القانوني.

وعلم FilGoal.com أن المؤشرات الأولية لعدد حضور الجمعية العمومية تتراوح بين 21 و25 ألف عضو.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

1- التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024، والنظر في تقرير مراقب الحسابات.

2- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

3- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

4- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

5- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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