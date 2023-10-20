بنزيمة سجل للطرفين.. التعاون يخطف نقطة من اتحاد جدة
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 20:34
كتب : FilGoal
سجل كريم بنزيمة هدفين في مباراة انتهت بالتعادل بين التعاون واتحاد جدة في الدوري السعودي لحساب الجولة العاشرة.
كريم بنزيمة
النادي : الاتحاد
وسجل بنزيمة هدفا للاتحاد ثم هدفا عكسيا للتعاون في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.
وللمباراة الثالثة على التوالي لا ينتصر بطل الدوري، إذ تعادل مرتين وخسر مباراة.
وأصبح رصيد النمور 20 نقطة من 10 مباريات في المركز الثالث.
فيما يحتل التعاون المركز الثاني برصيد 23 نقطة متساويا مع الهلال الذي سيواجه الخليج بعد قليل.
وسجل بنزيمة الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 22 برأسية بعد عرضية من البرازيلي إيجور كورنادو.
وبعد 5 دقائق وبالخطأ سجل الفرنسي في شباكه بعدما حوّل ركنية في مرماه.
كريم بنزيما.. هدف هنا وهناك⚽️⚽️
شاهد هدفي المباراة⤵️#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/IC7EgNUozg— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2023
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول منعت العارضة تصويبة صاروخية من موسى بارو ليظل التعادل سائدا.
ثم ردت فرصة أخرى له في الدقيقة 62، لتتنهي المباراة بتعادل إيجابي بطله بنزيمة.