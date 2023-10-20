بنزيمة سجل للطرفين.. التعاون يخطف نقطة من اتحاد جدة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

سجل كريم بنزيمة هدفين في مباراة انتهت بالتعادل بين التعاون واتحاد جدة في الدوري السعودي لحساب الجولة العاشرة.

وسجل بنزيمة هدفا للاتحاد ثم هدفا عكسيا للتعاون في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وللمباراة الثالثة على التوالي لا ينتصر بطل الدوري، إذ تعادل مرتين وخسر مباراة.

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وأصبح رصيد النمور 20 نقطة من 10 مباريات في المركز الثالث.

فيما يحتل التعاون المركز الثاني برصيد 23 نقطة متساويا مع الهلال الذي سيواجه الخليج بعد قليل.

وسجل بنزيمة الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 22 برأسية بعد عرضية من البرازيلي إيجور كورنادو.

وبعد 5 دقائق وبالخطأ سجل الفرنسي في شباكه بعدما حوّل ركنية في مرماه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول منعت العارضة تصويبة صاروخية من موسى بارو ليظل التعادل سائدا.

ثم ردت فرصة أخرى له في الدقيقة 62، لتتنهي المباراة بتعادل إيجابي بطله بنزيمة.

الاتحاد كريم بنزيمة الدوري السعودي التعاون
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