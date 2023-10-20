كرة سلة - بالكوفية والعلم.. الزمالك والأهلي يدعمان فلسطين في مباراة السوبر

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

دعم فريق سلة الزمالك لـ فلسطين

أظهر فريقا الزمالك والأهلي لكرة السلة لقطات داعمة لـ فلسطين في ظل أحداث العدوان على غزة.

جاء ذلك على هامش مباراة كأس السوبر المصري المقامة في البحرين.

ودخل اللاعبون بالكوفية الفلسطينية، كما أمسكوا معا بالعلم الفلسطيني قبل بداية المباراة.

وهتفت الجماهير لفلسطين ورفعت أعلامها في المدرجات.

وتقام المباراة على صالة خليفة التي تتسع لـ 3500 متفرج وتعتبر أكبر صالة رياضية في البحرين.

ويلعب الأهلي السوبر المصري بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بين البطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر الأول في تاريخه بكرة السلة.

الزمالك فلسطين غزة كأس السوبر المصري الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - وحدة لـ فلسطين وعودة خاطفة.. الأهلي بطل السوبر لأول مرة بالفوز على الزمالك انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد سيمبا وسوبر السلة كرة سلة - مرعي: الأهلي هو الأقوى في مصر وإفريقيا.. وتعثر الزمالك يزيد أهمية السوبر كرة سلة - أوجوستي: الأهلي سيفوز على الزمالك بالتأكيد؟ لا يهمني هذا الحديث كرة سلة - أجوستي: السوبر مباراة بين الأهلي والزمالك وليس أنا ومرعي.. وموقف ليونز كرة سلة - عودة مايو بعد التجديد.. الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الأهلي في السوبر سلة - مرعي: قائمة الأهلي أقوى من الزمالك.. ومواجهاتي مع أوجوستي من الثوابت
أخر الأخبار
خالد بيبو: لسنا سعداء بالتعادل أمام سيمبا.. وهذا موقف ربيعة وعبد المنعم 6 دقيقة | الدوري المصري
ميمي عبد الرازق: تقدمت باستقالتي من تدريب الداخلية.. وأبلغت اللاعبين بقراري بين الشوطين ساعة | الدوري المصري
رباعية مكررة من الرمادي لـ ميمي.. سيراميكا يكتسح الداخلية ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - وحدة لـ فلسطين وعودة خاطفة.. الأهلي بطل السوبر لأول مرة بالفوز على الزمالك 2 ساعة | كرة سلة
السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكشف عن المؤشرات الأولية لعدد المصوتين في انتخابات الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
فينجر يشيد بلقاء افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيرسي تاو: كانت مباراة صعبة.. وأشكر جماهير تنزانيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر انتخابات الزمالك – اشتعال المنافسة على منصب النائب 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا