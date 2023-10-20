كرة سلة - بالكوفية والعلم.. الزمالك والأهلي يدعمان فلسطين في مباراة السوبر

أظهر فريقا الزمالك والأهلي لكرة السلة لقطات داعمة لـ فلسطين في ظل أحداث العدوان على غزة.

جاء ذلك على هامش مباراة كأس السوبر المصري المقامة في البحرين.

ودخل اللاعبون بالكوفية الفلسطينية، كما أمسكوا معا بالعلم الفلسطيني قبل بداية المباراة.

وهتفت الجماهير لفلسطين ورفعت أعلامها في المدرجات.



























وتقام المباراة على صالة خليفة التي تتسع لـ 3500 متفرج وتعتبر أكبر صالة رياضية في البحرين.

ويلعب الأهلي السوبر المصري بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بين البطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر الأول في تاريخه بكرة السلة.