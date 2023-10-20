انتهت الدوري المصري - سيراميكا (4) (0) الداخلية.. فوز كبير

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية خلال اللقاء الذي يقام لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً في لقاء يقام على استاد المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

أخبار متعلقة:
التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وأسامة في هجوم الداخلية انتخابات الزمالك - غلق باب التصويت وبداية عملية الفرز صاحب الضربة الأولى.. رضا سليم يفتتح أهداف الدوري الإفريقي بسبب موقفه من غزة ومزراوي.. رابطة بايرن ميونيخ في مصر توقف نشاطها وتقاطع النادي

فيما يحتل الداخلية المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووول الرااابع.. صاروخية قندوسي تسكن الشباك.

ق 35: جووول الثااالث.. تمريرة ثلاثية بين أوجولا ومحمد إبراهيم وقندوسي والأخير يحول عرضية إبراهيم في الشباك بسهولة.

ق 21: جووول الثاااني محمد إبراهيم من علامة الجزاء

ق 20: ركلة جزاء تحصل عليها صديق أوجولا بعد عرقلة آلان كيامبادي

ق 15: صديق أوجولا يتوغل ويسدد كرة يبعدها الزنفلي

ق 12: الزنفلي يتألق ويتصدى لفرصة إيبوكا

ق 9: جوول أووول.. قندوسي يمرر بينية طولية رائعة لزلاكة الذي سدد كرة من فوق الحارس في الشباك.

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
رباعية مكررة من الرمادي لـ ميمي.. سيراميكا يكتسح الداخلية التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وأسامة في هجوم الداخلية ماهر يتفوق أخيرا على بسيوني.. فخر الدين يقود المصري للفوز على طلائع الجيش قائمة الزمالك - نفاد يعوض غياب عواد.. عودة أوباما وغياب عمرو السيسي أمام سموحة قائمة سموحة – حسام حسن وحسين فيصل على رأس اختيارات أحمد سامي أمام الزمالك انتهت في الدوري – المصري (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز ثالث تواليا تشكيل الدوري – ثلاثي هجومي للمصري وطلائع الجيش انتخابات الزمالك - وزارة الرياضة تعلن عبر في الجول عودة حسام المندوه
أخر الأخبار
رباعية مكررة من الرمادي لـ ميمي.. سيراميكا يكتسح الداخلية 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - وحدة لـ فلسطين وعودة خاطفة.. الأهلي بطل السوبر لأول مرة بالفوز على الزمالك 47 دقيقة | كرة سلة
السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكشف عن المؤشرات الأولية لعدد المصوتين في انتخابات الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
فينجر يشيد بلقاء افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
بيرسي تاو: كانت مباراة صعبة.. وأشكر جماهير تنزانيا ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب سيمبا: الخبرات رجحت كفة الأهلي.. أشكر لاعبيني ولم لا نتأهل من مصر ساعة | الكرة الإفريقية
كولر: لست سعيدا بالنتيجة وسنضطر لقبولها.. وهذا سبب تغيير أفشة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 2 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 3 مباشر انتخابات الزمالك – مؤشرات عدد الحضور.. وبدء فرز الأصوات 4 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا