التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وأسامة في هجوم الداخلية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:29

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - صديق أوجولا - سيراميكا

يقود جون إيبوكا هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة الداخلية خلال اللقاء الذي يقام لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً في لقاء يقام على استاد المقاولون العرب.

في المقابل يقود محمد أسامة هجوم الداخلية.

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وجاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل

الهجوم: صديق أوجولا - چون إيبوكا - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إيهاب سمير – محمد نجيب – أحمد عماد – آلان كيامبادي

الوسط: محمود حسونة - محمود عبد العزيز – عبد العزيز السيد

الهجوم: فانوم ألفريد - محمد أسامة – أنس شندي

ويحتل سيراميكا المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

فيما يحتل الداخلية المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

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