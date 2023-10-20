انتخابات الزمالك - غلق باب التصويت وبداية عملية الفرز

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:23

كتب : إبراهيم رمضان

انتخابات الزمالك 2023

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك غلق باب التصويت.

وتبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة ويتم الإعلان عن النتيجة عند نهايتها.

وتم إغلاق الأبواب الخاصة بدخول سرادق الانتخاب.

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ويتم السماح فقط لأعضاء الجمعية العمومية المتواجدين أمام اللجان الفرعية باستكمال تصويتهم، مع عدم استقبال ناخبين جدد بعدهم.

المرشحون لانتخابات نادي الزمالك:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

ميرفت السيد أحمد

فاروق جعفر

حسين لبيب

عمر هريدي

منصب نائب الرئيس:

هاني العتال

هشام نصر

أحمد عبد الغني

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

عبد المجيد سليم

محمد قدري

حسام المندوه الحسيني

محمد الماوى

خالد لطيف

منصب العضوية فوق السن:

مصطفى عبد الخالق

هشام كاسب

محمد رشاد حسن

محمد رشاد المدهون

سماح سعيد

حسام المندور

السيد متولي

أحمد عفيفي

الحسيني سمير

أسامة فاروق

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

نجلاء خليفة

طارق عبد العال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

شيرين الفقي

شريف إسلام

هشام يكن

أحمد سليمان

هاني برزي

هاني شكري

حسين السيد

محمد طارق

عمرو أدهم

مجدي صادق

ماهر شكران

محمود سامي

مروة البرجي

مروة أمير

منصب العضوية تحت السن:

هشام نصر إبراهيم

محمد خالد الصادق

أحمد هاني زادة

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت

أحمد النمس

رامي نصوحي

أحمد خالد

خالد الزيات

نيرة الأحمر

آية هشام

محمد عودة

محمد بحبح

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