بسبب موقفه من غزة ومزراوي.. رابطة بايرن ميونيخ في مصر توقف نشاطها وتقاطع النادي

أعلنت رابطة مشجعي بايرن ميونيخ الرسمية في مصر وقف نشاطها احتجاجا على موقف ألمانيا والنادي من الحرب على غزة.

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

تعرب رابطة مشجعي بايرن ميونيخ الرسمية في مصر والأولى في العالم العرب عن غضبها الشديد واستيائها البالغ وخيبة أملها في السياسة التي انتهجها نادي بايرن ميونيخ في التعاطي مع الأحداث المأساوية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والمجازر التي وقعت بحق السكان المدنيين، مما يدخل في عداد جرائم الحرب وفقا لأحكام القانون الدولي والأعراف الإنسانية، كقصف المستشفيات والمدارس والعمارات السكنية فوق رؤوس قاطنيها.

ولم تتمكن إسرائيل من ارتكاب تلك الفظائع إلا بتغطية سياسية ودعائية شاركت فيها الحكومة والمؤسسات الألمانية بالدعم والتعاطف أو الصمت.

إن نادي بايرن ميونيخ كان منذ تأسيسه قبل أكثر من قرن نموذجا للتعددية الثقافية والدينية على خلفية رياضية تؤكد دوما السعي للسلام والصداقة.

كما كانت للنادي على مدار الأعوام الثلاثين الأخيرة مواقف قوية دعما للحقوق والحريات وقبول الآخر، ورأينا كيف لمع فيه عدد كبير من أساطير الكرة المنحدرين من الدوري الإسلامية وغير الأوروبية، ولطالما كانت ثقافتهم وقناعاتهم محل تقدير، إلا أن ما حدث في الأزمة الحالية يمثل انتكاسة كبرى لتلك القيم.

لقد انحازت إدارة النادي بصورة سافرة إلى إسرائيل خاصة في بيانها الأخير، وتجاهلت مشاعر مئات الآلاف من مشجعي بايرن ميونيخ الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وتغافلتهم عمدا عما يعانيه الشعب الفلسطيني المكلوم جراء الاعتداءات الهمجية البربرية عليه.

كما شاركتم مع رابطة الأندية الألمانية في اتخاذ قرار الحداد على أرواح الإسرائيليين فقط، دون إبداء أي تعاطف مع ضحايا "العقاب الجماعي في غزة" على عكس ما فعلته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بل وبادرتم -بإرادتكم أو رضوخا لخطاب إعلامي متطرف- إلى التضييق على نجم الفريق نصير مزراوي، الذي كانت جريمته الوحيدة هي الإيمان بأن له الحق الكامل في التعبير الحر عن رأيه وموقفه، واستغل ذلك الحق بوعي وتحضر، فكانت النتيجة إرهابه وترويعه وتهديده عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزادت إدارة النادي الطين بلة باستدعائه للتحقيق كمتهم.

يؤسفنا أن هذا كله يحدث على أرض ألمانيا وميونيخ حيث صدقنا وجود "وحدة وعدالة وحرية"، فإذا بهذه القيم جميعا تنهار في اختبار أخلاقي ليس بالصعب، كان من الممكن اجتيازه بأن تتعاملوا بإنسانية فحسب، بعيدا عن إشكاليات السياسة والتاريخ، فأين الإنسانية في غض الطرف عن سفك دمساء أربعة آلاف من الفلسطينيين -أطفال ونساء وعجزة ولاجئين- على مرأى ومسمع من العالم ومنكم؟

إننا -كأول رابطة معتمدة من بايرن ميونيخ في العالم العربي منذ 2013- كنا فخورين دائما بدور ألمانيا -ودوركم- في استضافة اللاجئن العرب والعمل على دمجهم في المجتمع، واليوم نرى أنكم تخالفون أبسط مبادئكم الضميرية: احترام الإنسان أيا كان عرفه أو دينه.

وبناء على ما سبق تعلن الرابطة:

1- وقف تشجيع نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني ومقاطعة مباريات البوندسليجا ودوري الأبطال.

2- تعليق جميع أنشطة الرابطة حتى إشعار آخر.

3- مطالبة النادي بإصدار إدانة صريحة للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

4- التضامن الكامل مع نصير مزراوي وجميع اللاعبين العرب والمسلمين في البوندسليجا ضد محاولات الإرهاب الفكري ومساءلتهم على معتقداتهم ومبادئهم.

ماذا حدث؟

أصدر بايرن ميونيخ اليوم الجمعة بيانا رسميا بعد المحادثات التي جرت بينه وبين لاعبه المغربي نصير مزراوي على إثر دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

وأكد بايرن استمرار مزراوي ضمن قائمة الفريق لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة للإصابة.

وشدد بايرن مجددا على دعمه لدولة الاحتلال بعد أيام من دعمه لها في بيان آخر.

وجاء بيان بايرن ميونيخ وفقا للمكتوب عبر موقعه الرسمي كالتالي:

أجرى بايرن ميونيخ محادثة مفصلة مع نصير مزراوي الأسبوع الجاري.

جاءت تلك المحادثة عقب المنشورات التي نشرها مزراوي عبر موقع "إنستجرام" فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل والتي وقعت قبل أسبوعين تقريبا مما أدى لحدوث غضب وانتقادات.

وقال جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم ولم يقصد أبدا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وتابع "بايرن يدين هجوم حماس على إسرائيل، علاوة على ذلك أكد نصير مزراوي إدانته لكل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

يعارض بايرن ميونيخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام، إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس لهما مكان في الثقافة السياسة في ألمانيا.

يقف نادي بايرن ميونيخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل، لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات.

يؤمن بايرن ميونيخ أن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة خاصة في أصعب اللحظات، وسيبقى نصير مزراوي ضمن قائمة بايرن ميونيخ لكنه سيغيب عن الملاعب لتعرضه لإصابة.