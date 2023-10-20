انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة مصرية في كرة السلة تستضيفها البحرين بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

وتقام المباراة على صالة خليفة التي تتسع لـ 3500 متفرج وتعتبر أكبر صالة رياضية في البحرين.

ويلعب الأهلي السوبر المصري بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

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وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بين البطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر الأول في تاريخه بكرة السلة.

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نهاية المباراة: الأهلي 64-60 الزمالك

رمية حرة تضيع والأخرى تأتي.. 63-60

62-60

60-60.. التعادل

60-59.. لحظات نارية في النهاية

60-57

58-57.. القمة تشتعل بفارق نقطة

58-54

56-54

56-50

54-50.. الأهلي يقلص الفارق بثلاثية

54-47 للزمالك

52-47

52-45 للزمالك

نهاية الربع الثالث: الأهلي 45-50 الزمالك

50-42.. الأبيض يعمق تفوقه مرة أخرى

45-40 للزمالك

40-38.. الزمالك يسترد التقدم

38-37.. الأهلي يتقدم للمرة الأولى

37-36.. الفارق يتقلص لنقطة

37-34

37-31

37-29 للزمالك

نهاية الربع الثاني: الأهلي 29-35 الزمالك

32-26.. الزمالك يوسع الفارق مرة أخرى

31-26

29-26.. الأهلي يقلص الفارق ووقت مستقطع

29-24

29-22 للزمالك

25-20

25-18

23-18.. الأهلي يقلص الفارق

23-16.. تفوق الأبيض يستمر

23-15

22-15.. ثلاثية من مايو ترفع تفوق الأبيض

19-15

19-13 للأبيض

16-13 للزمالك

نهاية الربع الأول: الأهلي 13-14 الزمالك

14-13

14-11

12-11

12-9

11-9

11-7

11-5 للزمالك

8-5

8-3 للزمالك.. انطلاقة بيضاء قوية

6-3 للأبيض

4-3 للزمالك.. الأهلي يقلص الفارق بثلاثية

4-0 للزمالك

2-0 للزمالك

هتافات قبل الانطلاق "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"

بداية المباراة

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