ماهر يتفوق أخيرا على بسيوني.. فخر الدين يقود المصري للفوز على طلائع الجيش

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 18:16

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

افتتح المصري الجولة الرابعة من الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وسجل هدف اللقاء الوحيد: فخر الدين بن يوسف.

ورفع المصري رصيده لـ 9 نقاط محققا 3 انتصارات متتالية ارتقى بها للمركز الثاني بشكل مؤقت.

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وعادل المصري أفضل بداية له منذ موسم 2017-18 بتحقيق 9 نقاط من أول 4 مباريات.

وتعد أفضل بداية للفريق في الدوري بعد مرور 4 جولات منذ بداية الألفية في موسم 2000-2001 بتحقيق 10 نقاط، وحينها أنهى الموسم في وصافة الترتيب.

وتكبد طلائع الجيش الخسارة الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.

ولأول مرة يحقق علي ماهر الفوز على عبد الحميد بسيوني من خارج الخطوط في الدوري المصري بعدما تعادلا 4 مرات سابقا من بينها 3 سلبية.

التشكيل

قاد كل من فخر الدين بن يوسف ومروان حمدي وميدو جابر هجوم المصري.

في المقابل قاد الثلاثي: موسى دياوارا- بول جوليوس- يسري وحيد هجوم طلائع الجيش.

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وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الطرفين، وتوقفت في الدقيقة الخامسة بسبب إصابة موسى دياوارا الذي خرج لتلقي العلاج وعاد مجددا.

وطالب لاعبو المصري بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مدافع الطلائع لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 32 أرسل إلياس الجلاسي عرضية قابلها سمير فكري برأسية أبعدها خالد سطوحي ببراعة.

وحاول بول جوليوس تهديد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 34 كأول فرصة للضيوف.

وفي الدقيقة 37 تألق خالد سطوحي مجددا بفدائية كبيرة حيث منع تسديدة قوية برأسه من محمود حمادة.

ومرت رأسية فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 45+3 بجوار القائم بعد ركلة ثابتة نفذها الجلاسي لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وكاد جوليوس في بداية الشوط الثاني أن يهدد مرمى المصري لكن باهر المحمدي تدخل في الوقت المناسب.

وسجل النيجيري جوليوس هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 59، وظل التعادل السلبي سائدا.

وفي الدقيقة 72 سدد فخر الدين بن يوسف تسديدة قوية على يمين محمد شعبان بعد تمهيد بتمريرة من محمد الشامي أعلنت الهدف الأول للمصري في اللقاء.

واحتفل لاعبو المصري بالهدف على طريقة الطفل "حنظلة" تضامنا مع فلسطين، مثلما فعل لاعبو منتخب مصر الأولمبي ومنتخب مصر للسيدات من قبل خلال التوقف الدولي الأخير.

الدقائق الأخيرة مرت دون خطورة محققة من كلا الفريقين لتنتهي بفوز أول لعلي ماهر على عبد الحميد بسيوني في الدوري.

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