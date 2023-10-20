قائمة الزمالك - نفاد يعوض غياب عواد.. عودة أوباما وغياب عمرو السيسي أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

ويغيب الحارس محمد عواد نظرا للإيقاف، حيث يتواجد عبد الرحمن نفاد في القائمة بدلا منه.

فيما يغيب محمد عبد الشافي لحصوله على راحة بسبب الإجهاد.

ويغيب الثنائي عمرو السيسي وحسام عبد المجيد لأسباب فنية.

ويعود يوسف أوباما بعد خروجه من قائمة المباراة الماضية أمام البنك الأهلي لحين تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر

خط الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري

وتقام المباراة في السابعة مساء الغد -السبت- على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويحتل الأبيض المركز السابع في الدوري برصيد 5 نقاط من 3 مباريات.

وكان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز 2-2 ثم تعادل مع المقاولون العرب 1-1 قبل أن يفوز على البنك الأهلي 2-1.