ريليفو: إيقاف بابو جوميز عامين بسبب المنشطات

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

أليخاندرو جوميز

تعرض أليخاندرو جوميز لاعب وسط مونزا الإيطالي الجديد للإيقاف لمدة عامين بسبب اختبار إيجابي للمنشطات خلال فترة تواجده مع إشبيلية الإسباني.

جوميز فسخ تعاقده مع إشبيلية في بداية سبتمبر الماضي وانضم لصفوف مونزا في صفقة انتقال حر لمونزا.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن الأرجنتيني تم إيقافه بداعي إيجابية عينته في اختبار المنشطات خلال فترة لعبه للفريق الأندلسي.

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وأوضح التقرير أن الاختبار يعود لنوفمبر 2022 أي قبل مشاركته مع منتخب الأرجنتين والفوز بلقب كأس العالم مع التانجو.

وأشار اللاعب منذ أيام أنه فشل في اختبار المنشطات، بعدما حصل على دواء للعلاج من نزلة برد يتناوله أحد ابناءه دون إخبار أطباء النادي.

وأتم التقرير إلى أن اللاعب عرف نتيجة القرار مبكرا هذا الأسبوع وأمامه فرصة للاستئناف على القرار.

وخاض جوميز بقميص مونزا مباراتين فقط بعدد دقائق 40 دقيقة منذ انضمامه.

وتعد تلك التجربة الثالثة لجوميز في الدوري الإيطالي بعدما قضى 7 مواسم بقميص أتالانتا الإيطالي، وقبلها 3 بقميص كاتانيا.

وسجل جوميز مع أتالانتا 59 هدفا وصنع 72 في 252 مباراة في جميع المسابقات مساهما في وصول الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020 لأول مرة خلال مشاركته الأولى.

كما سجل 18 وصنع 17 في 111 مباراة بقميص كاتانيا.

ومع إشبيلية الذي خاض معه آخر 3 مواسم شارك في 90 مباراة سجل 10 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتوج بابو البالغ 35 عاما بـ 3 ألقاب بقميص الأرجنتين هي كوبا أمريكا 2021 وفينياليسما 2022 وكأس العالم 2022.

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