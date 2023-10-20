تشكيل الدوري السعودي – بنزيمة وحمد الله يقودان هجوم اتحاد جدة ضد التعاون

أعلن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه ضد التعاون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويسعى النمور إلى العودة للانتصارات بعد عدم تحقيق الفوز في المباراتين السابقتين ضد الفيحاء الذي انتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف، ومن ثم الخسارة في دربي جدة من الأهلي بهدف دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند شنقيطي- عمر هوساوي- لويز فيليبي راموس- أحمد بامسعود

خط الوسط: رومارينيو- نجولو كانتي- عوض الناشري- إيجور كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيمة- عبد الرزاق حمد الله

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي التعاون في وصافة الجدول برصيد 22 نقطة.