تشكيل الدوري السعودي – بنزيمة وحمد الله يقودان هجوم اتحاد جدة ضد التعاون

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

أعلن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه ضد التعاون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويسعى النمور إلى العودة للانتصارات بعد عدم تحقيق الفوز في المباراتين السابقتين ضد الفيحاء الذي انتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف، ومن ثم الخسارة في دربي جدة من الأهلي بهدف دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند شنقيطي- عمر هوساوي- لويز فيليبي راموس- أحمد بامسعود

خط الوسط: رومارينيو- نجولو كانتي- عوض الناشري- إيجور كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيمة- عبد الرزاق حمد الله

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي التعاون في وصافة الجدول برصيد 22 نقطة.

بنزيمة كانتي الدوري السعودي اتحاد جدة التعاون
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