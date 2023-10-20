قائمة سموحة – حسام حسن وحسين فيصل على رأس اختيارات أحمد سامي أمام الزمالك

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 16:26

كتب : هاني العوضي

فادي فريد - سموحة

يقود حسام حسن وفادي فريد الاختيارات الهجومية لـ أحمد سامي أمام الزمالك، فيما يتواجد حسين فيصل وحمدي علاء لاعبا الزمالك السابقين ضمن القائمة.

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

قائمة سموحة شهدت تواجد حسام حسن بجانب فادي فريد في الخيارات الهجومية، فيما يتواجد محمد المغربي مدافع الأهلي المعار في الدفاع.

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وتواجد كذلك، حسين فيصل في وسط الملعب بجانب لحسن دهدوه، وحمدي علاء وغيرهم.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف – حسين تيمور.

الدفاع: محمد المغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد – أحمد جمال.

الوسط: حسين فيصل – لحسن دهدوه – محمد عصام – إسلام جابر – حمدي علاء – مصطفى البدري – محمد مصطفى "بيبو" – أحمد خالد – عمرو قلاوة – عبد اللطيف بن قسو – دوكو دودو.

الهجوم: فادي فريد – حسام حسن.

ويلعب سموحة مع الزمالك مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 5 نقاط.

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