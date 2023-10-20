مؤتمر تين هاج – عن أسباب سوء أداء أونانا.. وقضية سانشو ومركز برونو فيرنانديز

أوضح إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أسباب سوء مستوى أندري أونانا حارس مرمى الفريق.

ويعاني الحارس الكاميروني من تقديم أداء سيء جعله يتعرض لهجوم من جماهير النادي الفترة الماضية.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد يونايتد: "يعلم أونانا أنه سيعمل أكثر الفترة المقبلة، يحتاج إلى فترة اندماج كما هو الحال مع أي لاعب يأتي إلى الدوري الإنجليزي".

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة نظيره شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منفاسات الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وأضاف "لم يبدأ الثنائي بيتر شمايكل وديفيد دي خيا بشكل جيد في البداية مع الفريق وأونانا يعلم أن من الأفضل معرفة التاريخ، ويجب عليه صناعة مستقبل جيد، متأكد من أنه سيفعل ذلك".

وواصل "أونانا أظهر ذلك مع برشلونة وأياكس إذ وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومع إنتر ميلان عندما خاض نهائي البطولة".

وعن جادون سانشو قال: "كل شيء تم قوله في هذه القضية".

وكان المدير الفني السابق لأياكس برر غياب سانشو عن قائمة الفريق في مباراة أرسنال في رابع جولات الدوري الإنجليزي بأن اللاعب لم يكن يؤدي جيدا في التدريبات.

وبعد ذلك رد سانشو على مدربه ببيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- قال فيه: "رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع".

وعن مركز برونو فيرنانديز قال: "يوجد مواقف خلال الموسم يجب أن تتعامل معها مثل الإصابات، لعب برونو كظهير وجناح في المباراتين السابقتين، برونو جناح جيد جدا ولديه الحرية في التحرك لداخل الملعب أكثر للعب كصانع ألعاب".

وأنهى حديثه "تريد دائما أن تشرك لاعب مثله في مركز صانع الألعاب، من اكثر اللاعبين الذين يصنعون الفرص في جميع المباريات".

ورفض المدير الفني البالغ من العمر 53 عاما التعليق على أنباء بيع 25% من أسهم النادي إلى جيم راتكليف إذ اكتفى بقوله: "لست متداخلا في الأمر، الآخرون يتعاملون مع هذا، أركز على فريقي والأهمية للمباراة المقبلة".

ويحتل الشياطين الحمر المركز العاشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد برصيد نقطة واحدة.