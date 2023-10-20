انتهت في الدوري – المصري (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز ثالث تواليا

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

ميدو جابر - الداخلية ضد المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وطلائع الجيش التي تقام في ملعب برج العرب في رابع جولات الدوري المصري.

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انتهت

ق. 72 هدف أول في اللقاء تسديدة من فخر الدين بن يوسف من داخل منطقة الجزاء

ق. 59 هدف غير محتسب لطلائع الجيش بداعي التسلل على بول جوليوس.

ق. 45 أوووه جوليوس يراوغ وينفرد لكن باهر المحمدي يتألق ويتدخل في اللحظة الأخيرة ويمنع الأول.

كريم طارق يشارك بدلا من موسى دياوارا في صفوف طلائع الجيش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+3 فرصة جديدة مهدرة. مخالفة نفذها الجلاسي وقابلها فخر الدين بن يوسف برأسية بجانب المرمى قبل متابعة حسين السيد الذي كان قريبا من تسجيلها.

ق. 37 تصويبة صاروخية من محمود حمادة يمنعها خالد سطوحي برأسه بفدائية كبيرة.

ق. 34 انطلاقة من بول جوليوس لاعب طلائع الجيش داخل منطقة الجزاء وتصويبة فوق المرمى.

ق. 32 أخطر فرص اللقاء! عرضية من الجلاسي، قابلها سمير فكري برأسية يتصدى لها المدافع خالد سطوحي بقدمه ببراعة قبل أن تسكن الشباك.

ق. 30 عرضية من كريم العراقي يبعدها الحارس محمد شعبان إلى ركنية.

ق. 9 مخالفة للمصري نفذها إلياس الجلاسي وقابلها حسين السيد برأسية اصطدمت بمدافع الجيش وطالب لاعبو المصري بلمسة يد وركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

ق. 5 توقف المباراة بسبب إصابة موسى دياوارا لاعب طلائع الجيش واللاعب يخرج لتلقي العلاج ثم يعود مجددا.

انطلاق المباراة.

الدوري المصري المصري طلائع الجيش
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