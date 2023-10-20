تشكيل الدوري – ثلاثي هجومي للمصري وطلائع الجيش
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 15:37
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري وعبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش تشكيلي فريقيهما لمباراة اليوم الجمعة.
ويلتقي الفريقان في ملعب برج العرب في رابع جولات الدوري.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
في حراسة المرمى: عصام ثروت
في الدفاع: حسين السيد- باهر المحمدي- عمرو موسى- كريم العراقي
في الوسط: سمير فكري- محمود حمادة- إلياس الجلاسي
في الهجوم: فخر الدين بن يوسف- مروان حمدي- ميدو جابر
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد شعبان
في الدفاع: أحمد متعب- محمد فتح الله- خالد سطوحي- أحمد "زولا"
في الوسط: فريد شوقي- علي حمدي- عبد الرحمن "شيكا"
في الهجوم: موسى دياوارا- بول جوليوس- يسري وحيد
ويحتل المصري المركز السادس بست نقاط فيما يأتي طلائع الجيش في المركز التاسع بأربع نقاط.
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