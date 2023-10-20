مؤتمر تشافي: اتهام لابورتا جاء من مدريد.. وفاجأني تخفيض عقوبة ناتشو

أشار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إلى أن اتهام خوان لابورتا رئيس النادي هو فعل مدريدي.

وتم اتهام لابورتا في قضية نيجريرا الشهيرة نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بحصوله على رشوة من برشلونة في الولاية الأولى من لابورتا بين عامي 2008 و2010.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتليتك بلباو: "اتهام لابورتا جاء من فعل المجتمع المدريدي ويتحدثون في أشياء كثيرة غير رياضية".

وأضاف "عندما كنت لاعبا نشروا أحاديث بأننا نحصل على منشطات، وهو من اختراع صحف مدريد".

ويستعد بلوجرانا لملاقاة نظيره أتلتيك بلباو في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وعن تخفيف عقوبة ناتشو قال تشافي: "إنه أمر مفاجئ، اتخذنا خطوة الاستئناف في عقوبة ليفاندوفسكي الموسم الماضي وتم تجاهلنا، لقد فاجأني ذلك كثيرا، ليفاندوفسكي لمس أنفه ولذلك لم يتم تخفيض عقوبته لكن كانت مفاجأة".

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تخفيض عقوبة المدافع الإسباني بعد طرده أمام جيرونا من ثلاث مباريات إلى مباراتين وبذلك سيكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو يوم 28 من الشهر الجاري.

وعلق تشافي على حالات الإصابات قائلا: "أعتقد أننا نتعرض لها بسبب الجدول المزدحم وسوء الحظ، مثلا إصابة جول كوندي كانت بسبب سقوط جافي عليه، لكن هذه ليست أعذارا، يجب أن نواصل التحسن ونتحدى الإصابات".

وواصل "لامين جمال وأليخاندرو بالدي وإلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو جاهزون لخوض المباراة".

وأنهى حديثه "مباراة بلباو صعبة فهم يمضون بموسم رائع مع فالفيردي فهو مدرب شجاع ويضغط بقوة، لدينا غيابات لكن لا يوجد أعذار".

ويدرب بلباو إرنستو فالفيردي المدرب السابق للنادي الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بلباو في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.