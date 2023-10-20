عمر هريدي ومحمد الماوى يقرران الطعن على انتخابات الزمالك
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 13:39
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن عمر هريدي ومحمد الماوى المرشحان على منصبي رئيس وأمين صندوق الزمالك نيتهما الطعن على الانتخابات.
جاء ذلك بسبب مشاركة حسام المندوه في الانتخابات بناء على قرار من وزارة الرياضة.
وأعلن الثنائي عن نيته الطعن في الانتخابات في تصريحات للصحفيين على هامش تواجده في مقر الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت باستبعاد المندوه من الانتخابات وهو ما عارضته اللجنة الأولمبية المصرية.
وتقام انتخابات الزمالك اليوم الجمعة منذ التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.
وشهدت الانتخابات انسحاب خالد لطيف من الترشح على منصب أمين الصندوق قبل انطلاقها بساعات.
وبذلك يصبح المرشحون على منصب أمين الصندوق هم: حسام المندوه - كريم عادل عبيد - محمد قدري - محمد المأوى- خالد لطيف - عبد المجيد سليم.
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