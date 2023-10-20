ماونت: الضغط كبير بسبب قميص رقم 7 في يونايتد.. واندمجت مع الفريق والمدرب

اعترف ماسون ماونت لاعب مانشستر يونايتد بوجود ضغوطات كبيرة بسبب اختياره للقميص رقم 7 مع الفريق.

وللقميص رقم 7 مكانة كبيرة في الشياطين الحمر فحمله من قبل كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام وجورج بيست.

وقال ماونت خليل حديثع مع إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "أعرف الضغوطات التي تأتي بمجرد اختيار قميص رقم 7، لكن أحب ذلك".

وأضاف "أريد أن ألعب به وهذا نادي كبير جدا ورقم ذو قيمة، هذا يعني الكثير بالنسبة لي، كنت مشجعا لديفيد بيكام على سبيل المثال عندما كنت طفلا".

وشدد "سعيد جدا بطريقة اندماجي مع الفريق والمدرب، لقد فهمت طريقة اللعب التي يريد المدرب أن يتبعها، أتعلم من اللاعبين حولي".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد أن أطور من طريقة أدائي لكن أعتقد أن ذلك سيأتي مع الوقت".

وانتقل ماونت إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من تشيلسي مقابل 64 مليون يورو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة شيفيلد يونايتد غدا السبت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات البريميرليج.