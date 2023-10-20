مؤتمر أرتيتا - عن معاناة رامسديل.. ونصيحة بوكيتينو التي لم يستمع لها

علق ميكيل أرتيتا المدير لأرسنال على تصريحات آرون رامسديل حارس مرمى الفريق بشعوره بالمعاناة والألم بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

ويستعد أرسنال لملاقاة نظيره تشيلسي غدا السبت في دربي لندن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الأمر ليس سهلا لأي لاعب بأن لا يشارك في المباريات مثلما يريد، الطريقة الوحيدة لكي تشارك أساسيا هي العمل الجاد وتقديم أفضل ما لديك عندما تأتي لك الفرصة".

وعبر الحارس المرمى الإنجليزي عن معاناته من عدم اللعب بشكل أساسي ولكن سينافس ديفيد رايا على اللعب أساسيا.

وعن المنافسين مع المدفعجية على سباق الدوري قال: "ليس لدي أي دليل على من سينافس على سباق الدوري، لكن نريد أن نكون من ضمن المنافسين، الدوري متطلب للغاية".

وكشف مساعد بيب جوارديولا السابق عن الطريقة التي سيتبعها أمام تشيلسي قائلا: "لدي أفكار لكن يجب أولا أن أراها في الملعب أثناء التدريبات، لأن لدينا عدة لاعبين سافروا حول العالم وشاركوا في دقائق كثيرة أثناء التوقف الدولي".

وكشف أرتيتا عن طريقة الحفاظ على بوكايو ساكا "نحن مسؤولون عن مراقبته، ويرتبط الأمر بالأرقام والإحصائيات والطريقة التي يتدرب بها، نريد أن نشركه في المباريات، ولكن يتواجد لمدة ثلاث ساعات على أرضية الملعب في التدريبات وهذا لا يساعدنا".

وأضاف "إذا تريد أن تكون لاعبا كبيرا فيجب أن تلعب كل ثلاثة أيام وتشترك في 65-70 مباراة خلال الموسم، نرى ساكا أنه جسديا وعقليا في حالة جيدة ليلعب هذا العدد من المباريات".

وعن تشيلسي قال: "عندما ترى تاريخهم ومدربهم ستعرف أن تشيلسي سيهدد الجميع وهذا سيحدث سريعا، بوكيتينو نصحني بعدم الدخول في عالم التدريب لأنها وظيفة صعبة، كنت أعلم أنه سيكون مديرا فنيا، كان قائدا حينما لعبنا سويا".

ولعب الثنائي ماوريسيو بوكيتينو وأرتيتا معا في باريس سان جيرمان.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة بالتساوي مع توتنام المتصدر، بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.