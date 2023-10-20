بيان من بايرن ميونيخ بشأن نصير مزراوي

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 12:07

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن مونيخ ضد شالكة

أصدر بايرن ميونيخ اليوم الجمعة بيانا رسميا بعد المحادثات التي جرت بينه وبين لاعبه المغربي نصير مزراوي على إثر دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

نصير مزراوي

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وأكد بايرن بقاء استمرار مزراوي ضمن قائمة الفريق لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة للإصابة.

وشدد بايرن مجددا على دعمه لدولة الاحتلال بعد أيام من دعمه لها في بيان آخر.

أخبار متعلقة:
تقرير.. جوارديولا للاعبي برايتون: دي زيربي هو مدرب مانشستر سيتي المقبل أرتيتا: أنا خاسر سييء وأشعر بخيبة أمل لعدم التتويج بالدوري الإنجليزي رونالدو جديد في صفوف النصر

وجاء بيان بايرن ميونيخ وفقا للمكتوب عبر موقعه الرسمي كالتالي:

أجرى بايرن ميونيخ محادثة مفصلة مع نصير مزراوي الأسبوع الجاري.

جاءت تلك المحادثة عقب المنشورات التي نشرها مزراوي عبر موقع "إنستجرام" فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل والتي وقعت قبل أسبوعين تقريبا مما أدى لحدوث غضب وانتقادات.

وقال جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم ولم يقصد أبدا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وتابع "بايرن يدين هجوم حماس على إسرائيل، علاوة على ذلك أكد نصير مزراوي إدانته لكل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

يعارض بايرن ميونيخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام، إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس لهما مكان في الثقافة السياسة في ألمانيا.

يقف نادي بايرن ميونيخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل، لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات.

يؤمن بايرن ميونيخ أن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة خاصة في أصعب اللحظات، وسيبقى نصير مزراوي ضمن قائمة بايرن ميونيخ لكنه سيغيب عن الملاعب لتعرضه لإصابة.

بايرن ميونيخ مزراوي فلسطين
نرشح لكم
تقرير.. جوارديولا للاعبي برايتون: دي زيربي هو مدرب مانشستر سيتي المقبل أرتيتا: أنا خاسر سييء وأشعر بخيبة أمل لعدم التتويج بالدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد يستعد لتمديد عقد حنبعل المجبري كاسيميرو يغيب عن مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يويفا يعلن قراره بشأن مباراة السويد وبلجيكا التي انتهت بعد الشوط الأول سكاي: فرصة جديدة لـ جيرو؟ إصابة حارس ميلان الثاني قبل لقاء يوفنتوس بيلد: مزراوي يغيب عن تدريب بايرن انتظارا لقرار النادي حول دعمه لفلسطين تقرير: بنزيمة ينوي مقاضاة وزير الداخلية الفرنسي
أخر الأخبار
بيان من بايرن ميونيخ بشأن نصير مزراوي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير.. جوارديولا للاعبي برايتون: دي زيربي هو مدرب مانشستر سيتي المقبل 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: أنا خاسر سييء وأشعر بخيبة أمل لعدم التتويج بالدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد سيمبا وسوبر السلة ساعة | الكرة المصرية
انتخابات الزمالك – انسحاب خالد لطيف من الترشح على أمين الصندوق ساعة | الكرة المصرية
مباشر انتخابات الزمالك – فتح باب التصويت.. انسحاب خالد لطيف ساعة | الكرة المصرية
انتخابات الزمالك - وزارة الرياضة تعلن عبر في الجول عودة حسام المندوه 11 ساعة | الدوري المصري
سيد عبد الحفيظ: كل مصري وعربي مع فلسطين 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 2 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا 3 ‎خبر في الجول - صلاح يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصري 4 انتهت بالفيديو - مصر الأولمبي (2)-(1) أوزبكستان