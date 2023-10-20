تقرير.. جوارديولا للاعبي برايتون: دي زيربي هو مدرب مانشستر سيتي المقبل

أخبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على روبرتو دي زيربي مدرب برايتون ليكون خليفته في تدريب الفريق.

وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن بعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون الموسم الماضي على ملعب أميكس معقل الأخير عن حديث بين المدير الفني الإسباني وثلاثة من لاعبي الخصم إذ أخبرهم بأن المدير الفني الإيطالي سيكون خليفته في سيتي.

وحسب الصحيفة ذاتها فأن جوارديولا أومأ برأسه تجاه المدير الفني السابق لشاختار عندما كان يتحدث مع ثلاثي برايتون وقال لهم: "هذا هو مدرب مانشستر سيتي المقبل".

وانتهت المباراة في الموسم الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق في 24 مايو الماضي.

وأشاد المدير الفني الإسباني في عدة مناسبات بدي زيربي وبطريقة لعبه كاشفا أنه أضاف كثيرا لطرق اللعب وبأنه يستمتع بمشاهدة مباريات الفرق التي يدربها المدرب الإيطالي في مختلف الأوقات وليس فقط عندما حضر إلى بريميرليج.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم المقبل ومن المحتمل حسب الصحيفة أن يتم تجديد عقده للمرة الرابعة منذ توليه تدريب الفريق.

وكانت بعض التقارير السابقة أشارت إلى أن المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ سيشارك في اختيار مدرب الفريق المقبل مع الإدارة عندما يقرر الرحيل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السادس بـ16 نقطة.